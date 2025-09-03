お笑いタレントのヒコロヒーが３日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして出演。大手チェーン店で“特別扱い”を受けた経験を明かす一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは今、孤立していますか？」について聞かれたヒコロヒーは「この間、富士そばが好きで行くんですけど」と名代富士そば入店の際を回顧した。

「帽子もマスクも変装するものがないまま、バッと入って。いつも気にしないんですけど、店員さんがめっちゃ気にしてくれて。めっちゃ奥の、普通は数人で座るようなところに『どうぞ！』って、わざわざ通されて。富士そばって自分で座るんですよ。なのに『どうぞ！』みたいな感じで…」と丁寧な扱いを受けたことを明かした上で「『いやいやいや、大丈夫です、大丈夫です』って言ったけど、普通に座らされてね。みんな普通にカウンターとかで食べてるのにワシだけ奥の方でそば、すすってるみたいな」と続けた。

最後には「でも、『どうぞ！』ってされてるのを、みんな見てるんですよ。みんな見ながら『ヒコロヒーも偉くなったもんだな』って空気を感じるから。『いいんです、普通にやらせて下さい』って」と顛末を明かしていた。