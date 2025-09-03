ポンド反発とともに、ドル全般に売りに傾く ドル円１４８．７０付近＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル相場が上に往って来いとなっている。ポンドドルが1.3390付近から1.3333レベルまで下落したあと、英財務省が秋季予算案を１１月２６日に公表すると発表したことをきっかけとして上昇に転換。高値を1.3417レベルまで伸ばしている。



この動きとともにユーロドルも1.1640付近から1.1608レベルまで下落したあと、1.1660レベルまで高値を伸ばしている。ドル円は148.60付近から一時149.14レベルまで高値を伸ばすも、その後は148.60付近へと押し戻されている。



英３０年債利回りは５．７０％付近から５．７４８％まで一段と上昇したあと、足元では５．６９％台に低下している。



USD/JPY 148.62 EUR/USD 1.1658 GBP/USD 1.3404

