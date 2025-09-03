ユーチューバー・ヒカル（34）が3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「お母さんのように」思っている有名女優を明かした。

「結婚後初の夏休み特番 ヒカル相馬リムジンで24時間生活〜人生とはいつになっても挑戦だ〜関西メンツ大集合スペシャル」というタイトルの動画で、ヒカルが様々なミッションをこなしていく様子を披露。

その中に「有名人と電話しろ」というミッションがあり、ヒカルは「今、深夜1時とかなんで、結構失礼な時間なんですよ。電話するには」と言いながらも「俺、そんな知り合い多くないんで…。電話出なさそうやけど…1人だけいるんですよ。これ、電話出たら凄いけどな。絶対出ないと思うんですけど、ビビりますよ」と前置きし、電話をかけた。

すると、出た女優は黒木瞳。「起きてますか？1分でもいいんで、声だけでも出てもらっていいですか」と言う願いに快諾し「黒木瞳といいま〜す」と眠そうな声で名乗った。さらに「今、あの寝てました。いつも携帯、寝室に置かないんですよ。今なぜかあって…」と言い、ヒカルの「これって、運命ですね」との言葉に「そうですね」と応じ「またいつか」「はい、お食事でも」と会話した。テロップでは「早朝の撮影があるにも関わらず、ご出演いただきありがとうございました」と感謝の言葉がつづられた。

共演のユーチューバー・相馬トランジスタは「ええええ！どういうつながり？」と驚くと、ヒカルは「一応、僕はお母さんのように。息子だと言われてますから」と説明。有名人ジャンルだと「ユーチューバー関連とかそっち行くかなと思うじゃないですか トップ女優ですよ！凄っ！」と驚きを隠せない相馬トランジスタにヒカルは「結構、冗談とかも言い合えるくらいの感じで接してもらってるんですよ。奇跡的に。でも出ると思わなかった」と言い、黒木に感謝していた。