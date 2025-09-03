◇大学ゴルフ スポニチ共催第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグ by NIGITA第1日（2025年9月3日 静岡県 グランフィールズCC＝男子7219ヤード、女子6164ヤード、いずれもパー71）

2003年全英オープン覇者のベン・カーティス（48）が長男のリアム・カーティス（米国・ケント州立大1年）の応援で来日。家族とともに息子のラウンドを見守った。

ベンはケント州立大2年だった1998年に日米大学ゴル選手権で初来日し、団体、個人とも優勝を飾った。全英を制した同年の三井住友VISA太平洋マスターズに出場。今回はそれ以来の来日となった。

息子は1番でバーディー発進も、3番で隣のホールに打ち込みトリプルボギーを叩くなど、5オーバーの80位と出遅れた。それでも父は「よくプレーしてくれた」とねぎらった。

18歳の息子は父から「日本は楽しいところ」と聞かされていて、大会前には渋谷などで観光を楽しんだ。「文化が違うのが魅力的」と日本を堪能。初日のプレーは「パットが良くなかった」と反省しつつ「いいプレーをしようと気持ちが高ぶっている」と巻き返しを誓っていた。