松たか子、“夫”と朝食ショット「おしゃれなご馳走」「癒やされました」 豪華な朝食を前に爽やか笑顔
俳優の松たか子（48）が3日、テレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』（毎週木曜 後9：00）の公式インスタグラムに登場。“夫”との2ショットが公開された。
【写真】「おしゃれなご馳走」松たか子と“夫”の朝食ショット
本作は、大石静氏がNHK大河ドラマ『光る君へ』以来初の連続ドラマを手がけ、夫婦の愛を問う令和のホームドラマ。松と阿部サダヲ（55）が、映画『ジヌよさらば〜かむろば村へ〜』（2015年）以来、10年ぶりとなる夫婦役で“マリッジ・サスペンス”という新境地に挑む。
インスタでは、「#わせ婚パパラッチ」と写真をアップ。「豪華な朝食を楽しむ幸太郎とネルラ」のコメントとともに、夫を演じる阿部との2ショットを披露した。笑顔の2人の前には、きれいに器に盛られた、彩り豊かな朝食が並んでいる。
この投稿には「おしゃれなご馳走」「器も素敵」「2人の笑顔見て癒やされました」などの声が寄せられている。
テレビにも出演する人気弁護士・原田幸太郎（阿部）は、元来のひとり好きから50年間独身主義を貫いてきた。しかし、番組出演中に倒れて緊急入院した病院で、初めてとてつもない孤独感に襲われる。そんなとき、エレベーターで偶然出会ったのが、高校の美術教師・鈴木ネルラ（松）。この運命の出会いで、ネルラの魅力にすっかりハマッた幸太郎は、結婚観を大転換させる。退院の日、顔を合わせるのは2度目ながら、いきなり「うち行きませんか？」と迎えに来たネルラと、まさかの電撃結婚。ちょっと不思議な妻と、しあわせな結婚生活をスタートさせる。
