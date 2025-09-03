©2025 阿部正行・アルファポリス/強くてニューサーガ製作委員会

いまだ出会うことができない都市長だけでなく、前回でミランダ（CV：杉山里穂）の彼氏がガザス（CV：稲田徹）だったという衝撃の余韻も冷めやらぬ、アニメ『強くてニューサーガ』（ABCテレビ）の第9話。

©2025 阿部正行・アルファポリス/強くてニューサーガ製作委員会

魔族により、廃墟となってしまった都市長の屋敷跡にやってきたカイル（CV：内田雄馬）たち。瓦礫の下には必ず地下通路があるはずだと主張するカイルは、ウルザ（CV：瀬戸麻沙美）に精霊ノームを使って瓦礫の撤去をするよう頼む。

©2025 阿部正行・アルファポリス/強くてニューサーガ製作委員会

「ちょっ、ちょっと待て！ あるかどうかもわからない入口を、この量の瓦礫の中から見つけ出せというのか!?」

サングルドの時のように、岩を変質させるくらいならちょっとの魔力でいいが、ノームを維持するのには恐ろしく魔力を使うらしい。 しかし、そんな悲痛な叫びにも動じることなく、ポンッとウルザの肩に軽く手を置き、

©2025 阿部正行・アルファポリス/強くてニューサーガ製作委員会

「その通りだ」

とたしなめるカイル。

「地下通路がどのあたりにあるのかもわからないのだろう!？ すぐに魔力が尽きてしまうぞ！」

確かに。それは大変そう。それは無理そう。

でも、大丈夫。カイルには解決策がある。

「魔力はいくらでも回復できる。さぁ、どんどん使ってくれ！」

そういって差し出したのは⋯⋯

©2025 阿部正行・アルファポリス/強くてニューサーガ製作委員会

ドドーン！

以前大量購入した魔法薬!!

「カイル、お前知っているのか？ その魔法薬がどういうものか⋯⋯」

©2025 阿部正行・アルファポリス/強くてニューサーガ製作委員会

ウルザのこの目⋯⋯この顔⋯⋯｡一体どうなるというのか｡

©2025 阿部正行・アルファポリス/強くてニューサーガ製作委員会

「恐ろしく効く。そして、ものすごくマズイ」

©2025 阿部正行・アルファポリス/強くてニューサーガ製作委員会

「やれる！やれる！ お前はできるエルフのコだよ！」

こんなに励まされ、こんなに失望感満載になるほど勇気を振り絞らないといけないほどって、どれだけマズイんだろうか⋯⋯魔法薬。

©2025 阿部正行・アルファポリス/強くてニューサーガ製作委員会

こうして､開き直って魔法薬を飲みまくり、エルザがノームにさんざん肉体労働を課した結果、無事、地下へと続く隠し通路を発見！

この先に広がる異様な雰囲気。そして、そこで見つけたものは⋯⋯。

©2025 阿部正行・アルファポリス/強くてニューサーガ製作委員会

「ウルザが死ぬほど飲まされた魔法薬って、どれくらいマズイんだ？」「シルドニア（CV：髙橋ミナミ）のもぐもぐタイムがなかったの、初めてじゃないか？」などなど、SNSでは違った意味で盛り上がりを見せている、アニメ『強くてニューサーガ』（ABCテレビ）。

8月27日（水）深夜に放送されたこの第9話では、カランの存続を揺るがす秘密も暴かれる。そして、セラン（CV：下野紘）が恋い焦がれていたアレも⋯⋯？ 続きは、無料配信中のTVerで！

シリーズ累計100万部突破の小説（原作・阿部正行、原作イラスト・布施龍太）と、コミックスが原作の同アニメは、ABCテレビにて毎週水曜深夜2時15分より放送中！