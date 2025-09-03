ËÌ³¤Æ»Ï¢¤ÏÁ°ÅÝ¤·Í×µá¡¡¼«Ì±ÁíºÛÁª
¡¡¼«Ì±ÅÞËÌ³¤Æ»Ï¢¤Ï3Æü¡¢Ìò°÷²ñ¤ÈÁíÌ³²ñ¤ò»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç³«¤¡¢ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¼Â»Ü¤òµá¤á¤ëÊý¿Ë¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç·è¤á¤¿¡£²ñ¹ç¸å¡¢Æ»Ï¢²ñÄ¹¤ÎÉðÉô¿·Ê¸Éô²Ê³ØÉûÂç¿Ã¤¬µ¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÉô»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìò°÷²ñ¤Ç¤ÏÆ»Ï¢²ñÄ¹¤È¤·¤ÆÁ°ÅÝ¤·¤Ø¤Î»¿À®¤òÄó°Æ¡¢»¿Æ±¤òÆÀ¤¿¡£µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢»²±¡ÁªÁí³ç°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ì±ÅÞ¤òÍ¸¢¼Ô¡¢ÅÞ°÷¤Ê¤É¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÁíºÛÁª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²ñ¹ç¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿ÎëÌÚµ®»Ò½°±¡µÄ°÷¤âÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£