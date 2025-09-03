米国を拠点に活動するお笑い芸人のたむらけんじ（52）が3日、陣内智則のYouTubeチャンネル「陣内智則のネタジン」に出演。再婚したことを報告した。

陣内から「あれ、どうなっだんよ。結婚は？結婚するやせんや言うて」と水を向けられると、たむらは左手薬指の指輪をちらり。陣内が「（指輪）してるやん！」とツッコむと「結婚してん」と、再婚を報告した。

陣内が「え？外国の方？」と聞くと「いやいや、日本の方」と明言。日本で知り合い、米ロサンゼルスで同居していることも明かした。

たむらは1998年に結婚して2013年7月に離婚しており、前夫人との間に1男2女がいる。2021年12月に「50歳の誕生日で芸人を引退する。新しいことに挑戦したい」と宣言。その後、引退は撤回したものの、23年5月にテレビのレギュラー番組7本を全て降板して米ロサンゼルスに移住した。

スポニチ本紙の取材では、お相手は30代の一般女性。もともと十数年来の友人で渡米前は連絡を取り合っていなかったが、24年に帰国した際に再会。1年ほどの交際を経てゴールインとなった。