達成するとクーポンがもらえる！毎週異なる特典がもらえるピザハットの「ピザマラソン2025」開催中。
ピザハットでは、2025年9月1日から28日までの4週間、「ピザマラソン2025」を開催しています。
完走者には抽選でオリジナルグッズが当たる
毎週1回以上、1000円以上注文すると、もらえる特典がどんどんグレードアップしていく、まさにマラソンのような達成感が味わえるキャンペーンです。
景品の詳細とスケジュールは下記のとおりです。
■第1週：9月1日から7日まで
特典はドリンク無料クーポンです。期間内に1000円以上の注文が条件。
■第2週：9月8日から14日まで
特典は骨付きチキンS（うま辛）2ピースセットクーポンです。
第1週を達成かつ期間内に1000円以上の注文が条件。
■第3週：9月15日から21日まで
特典はポテト全サイズ20%オフクーポンです。
第1〜2週を連続で達成かつ期間内に1000円以上の注文が条件。
■第4週：9月22日から28日まで
特典はチキポテコンボ（うま辛orナゲット）20%オフクーポンです。
第1週〜3週を連続で達成かつ期間内に1000円以上の注文が条件。
各週達成した人のクーポンリストに、翌週水曜日に対象のクーポンが配布されます（同じ週に2回以上購入しても、付与されるクーポンは1枚）。なお、各クーポンの有効期限は25年10月31日までです。
さらに、4週連続達成した人の中から抽選で100人にピザハットオリジナルトートバッグが当たります。
ピザ3枚が入る大容量で、買い物やアウトドアにも大活躍のオリジナルグッズです。
当選者には、10月上旬にメールが届きます。
キャンペーンの詳細は公式サイトで確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部