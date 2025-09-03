達成するとクーポンがもらえる！毎週異なる特典がもらえるピザハットの「ピザマラソン2025」開催中。

ピザハットでは、2025年9月1日から28日までの4週間、「ピザマラソン2025」を開催しています。

完走者には抽選でオリジナルグッズが当たる

毎週1回以上、1000円以上注文すると、もらえる特典がどんどんグレードアップしていく、まさにマラソンのような達成感が味わえるキャンペーンです。

景品の詳細とスケジュールは下記のとおりです。

■第1週：9月1日から7日まで

特典はドリンク無料クーポンです。期間内に1000円以上の注文が条件。

■第2週：9月8日から14日まで

特典は骨付きチキンS（うま辛）2ピースセットクーポンです。

第1週を達成かつ期間内に1000円以上の注文が条件。

■第3週：9月15日から21日まで

特典はポテト全サイズ20%オフクーポンです。

第1〜2週を連続で達成かつ期間内に1000円以上の注文が条件。

■第4週：9月22日から28日まで

特典はチキポテコンボ（うま辛orナゲット）20%オフクーポンです。

第1週〜3週を連続で達成かつ期間内に1000円以上の注文が条件。

各週達成した人のクーポンリストに、翌週水曜日に対象のクーポンが配布されます（同じ週に2回以上購入しても、付与されるクーポンは1枚）。なお、各クーポンの有効期限は25年10月31日までです。

さらに、4週連続達成した人の中から抽選で100人にピザハットオリジナルトートバッグが当たります。

ピザ3枚が入る大容量で、買い物やアウトドアにも大活躍のオリジナルグッズです。

当選者には、10月上旬にメールが届きます。

キャンペーンの詳細は公式サイトで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部