【なか卯】お月見シーズンにぴったりの季節限定「月見温たま牛肉つけうどん」登場したよ〜！旨辛メニューも要チェック。

なか卯は、2025年9月3日11時から「月見温たま牛肉つけうどん」を季節限定で販売しています。

テイクアウトもできる

のど越しの良い"細切りうどん"を、牛肉の旨みが溶け込んだつけ汁と、月に見立てた温たまに絡めて食べる、お月見シーズンにぴったりの一品です。

つけ汁は、鰹や昆布を使った関西風のだしに、甘めに味を付けたすき焼き風味の牛肉や白ネギ、白滝を加えて奥深い味わいに仕上げています。のど越しの良いうどんとも好相性です。

なか卯の"こだわり卵"を使用した温たまを絡めれば、まろやかさが感じられる味わいに。さらに、別添えのかつお節を追加すると、より風味豊かになります。

また、同時に登場する「月見温たま旨辛牛肉つけうどん」は、こだわりのつけ汁にコチュジャンやトウバンジャン、米味噌を使用した旨辛ダレを加えました。旨辛ダレのコクとピリッとくる辛さが、牛肉の旨みや温たまのまろやかな味わいを引き立てます。

価格は以下の通り。

月見温たま牛肉つけうどん：並700円、大800円、特900円

月見温たま旨辛牛肉つけうどん：並800円、大900円、特1000円

牛肉つけうどん：並590円、大690円、特790円

旨辛牛肉つけうどん：並690円、大790円、特890円

テイクアウトが可能です。一部店舗は価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部