°ÂÁ´»ñ»º¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¡Ö¶â¡×¡£¥ª¥Ö¥¸¥§¤ä¿©´ï¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¶âÀ½ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿Å¸¼¨¡¦ÈÎÇä²ñ¤¬²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç»Ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ª¥Ö¥¸¥§¤ä¿©´ï¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¶âÀ½ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÂç²«¶âÅ¸¡×¡¡1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê¤Î¾®Çä²Á³Ê¤Ï25Ç¯Á°¤ÎÌó18ÇÜ¤Ë¡Ú²¬»³¡Û
¤Þ¤Ð¤æ¤¤µ±¤¤òÊü¤ÄÎ¶¤äÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Ê¤É¡¢Ìó1000ÅÀ¤Î¶âÀ½ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£²¬»³¹âÅç²°¤Ç¤¤ç¤¦¡Ê3Æü¡Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÂç²«¶âÅ¸¡×¤Ç¤¹¡£À¤³¦¾ðÀª¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÃæ¡¢¡Ö°ÂÁ´»ñ»º¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¶â¡£25Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ï¡¢1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê¤Î¾®Çä²Á³Ê¤ÏÌó1000±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¡Ê3Æü¡Ë¡¢ºÇ¹âÃÍ¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢1Ëü8,691±ß¤ÈÌó18ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤ÇºÇ¤â¹â³Û¤Ê¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÂçÈ½¡£¤Ê¤ó¤È8²±4,700Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò¤Ò¤¯¤Î¤¬¡Ä
¡Ê¿·ÅÄ¿¿»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¹â¤µ2¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥ß¥í¤Î¥ô¥£ー¥Ê¥¹¡£¤Ê¤ó¤ÈÌó1500Ëç¤â¤Î¶âÇó¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ëー¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥í¤Î¥ô¥£ー¥Ê¥¹¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¶âÇóÁü¡£À¤³¦¤Ë°ìÂÎ¤À¤±¤Î¡¢Å¸¼¨ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤·¤¿SGC¡¡ÃæÅçÂÙ¹°¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤¤¤Þ¤³¤Î¶â¥Öー¥à¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Þ¤¿¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«1000ÅÀ½¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ç¯¤Ë1²ó¤·¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¶â¤Î¥Ñ¥ïー¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç²«¶âÅ¸¤Ï²¬»³»ÔËÌ¶è¤Î²¬»³¹âÅç²°¤Çº£·î8Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£