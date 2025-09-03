晴れていても天気急変、急な雨･雷雨に注意を【これからの天気(3日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
4日(木)は変わりやすい天気で、雷雨のところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、中越の山沿いと上越の各地にカミナリ注意報、上越には併せて洪水注意報が発表されています。
◆9月4日(木)の天気
・上越地方
昼ごろまでは広く晴れるでしょう。
一方、午後は雲が広がり、平地も含めて所々でにわか雨がありそうです。
・中越地方
沿岸部は午後、次第に雲が厚くなり雨の降るところもあるでしょう。
山沿いは、午前中から所々で雨雲が湧いて雷雨になるところがありそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは日差しが届き、厳しい暑さになるでしょう。
ただ、午後はスッキリしない天気でカミナリを伴い急に強い雨の降るところがありそうです。
下越：新潟市周辺と佐渡
日中は日差しが強く、真夏並みの暑さになるでしょう。
一方、夕方からは雷雨のところがありそうです。急な強い雨や落雷にご注意ください。
・下越：村上市から聖籠町
変わりやすい天気で、午後はにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。
また、朝は涼しいものの、日中はかなりムシ暑くなりそうです。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。波は最大で1mの予想です。
◆熱中症情報
4日(木)は、3日(水)よりムシ暑さが増すでしょう。こまめに水分を摂るなど万全の対策をなさってください。
◆週間予報
5日(金)は、台風の影響で広く雨が降り、警報級の大雨になるところがあるでしょう。
6日(土)は晴れ間が出ますが、7日(日)以降は曇りや雨の日が多くなりそうです。
4日(木)は、急な雨や雷雨のところがありそうです。晴れていても天気の急変にご注意ください。
