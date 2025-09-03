SNSのアカウントを乗っ取り、友人になりすまして個人情報を聞き出す被害が県内で増えています。信頼関係につけこむ巧妙な手口を取材しました。



■乗っ取られた投稿

「60万円だけ再投資した後、銀行口座に直接600万円を引き出すことに成功しました」



投資の成功をアピールする投稿…。犯人がSNSのアカウントを乗っ取り、実際に本人になりすましたものです。SNSの乗っ取りに関する被害相談はことし4月以降急増しています。県警によると、去年の同じ時期と比べその数はおよそ4倍。主な手口を聞きました。





■広島県警サイバー犯罪対策課 宮尾太輔 課長補佐「顔見知りだとか知り合いの人がまさかだましてくるとは思っていない。その心理を犯人はついて親しい友人のふりをして近づいてきてだまそうとしています」SNSでは、友人同士がアカウントをフォローし合い、やりとりができます。しかし、一方のアカウントが、犯人によって乗っ取られていた場合、連絡を受けた側は、友人本人からだと思い、個人情報などを伝えてしまうということです。■犯人「久しぶり。インフルエンサーの人気投票してほしいから投票に必要な電話番号を教えてくれる？」■被害者「電話番号はこれだよ」■犯人「ありがとう。ショートメールが届くからメッセージに書かれた番号かリンクを送ってくれる？」■被害者「リンクはこれだよ」なぜ犯人は、電話番号とリンクを送るよう、指示してくるのでしょうか。■広島県警サイバー犯罪対策課 宮尾太輔 課長補佐「（犯人は）被害者のアカウントを入力しております。この状態で、『パスワードを忘れた場合』を犯人はクリックしています。携帯番号を事前に被害者から聞いているので、その番号を入力。被害者にコードまたはリンクが届きます」■竹内記者「リンクが届きました」パスワードをリセットするにはリンクや数字が必要です。これらの情報を伝えてしまうと、犯人がパスワードを変更し、アカウントが乗っ取られてしまいます。■広島県警サイバー犯罪対策課 宮尾太輔 課長補佐「信頼してしまう部分もあると思うが、本人ではないかもしれないという気持ちは常に持ちながら、個人情報は友達であっても送らないということを気をつけていただければと思います」友人から友人へと連鎖が広がる乗っ取り被害。最後は投資の勧誘などにアカウントを利用されてしまいます。自らの身を守るためにも注意が必要です。【2025年9月3日 放送】