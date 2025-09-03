横浜・八景島シーパラダイスがTVアニメ『SPY×FAMILY』との夏休みイベントを9月末まで開催中！特別プログラムからグルメまで横川楓がレポート
横浜・八景島シーパラダイスでTVアニメ『SPY×FAMILY』とのスペシャル企画「夏はシーパラでわくわくがいっぱい！！TVアニメ『SPY×FAMILY』夏休みイベントin横浜・八景島シーパラダイス」が、2025年7月15日から9月30日(火)まで開催中だ。
【写真】シーパラに来たぞ！という写真が撮れるうれしいTVアニメ『SPY×FAMILY』フォトスポットも
作品をイメージした展示やプログラム、イベント限定のフードメニューまで、推し活経済評論家の横川楓さんがレポート！
■作品をイメージした水族館プログラムや描き下ろしイラスト、限定メニューをチェック
こんにちは！推し活経済評論家の横川楓です。今回は横浜・八景島シーパラダイスで開催されている、TVアニメ『SPY×FAMILY』の夏休みイベントをお伝えします。今回のイベントでは、700種12万点の生きものを展示する日本最大級の水族館を含む横浜・八景島シーパラダイスで、TVアニメ『SPY×FAMILY』の世界観を存分に堪能できる企画を楽しむことができます。
まず水族館内で開催中のイベントを紹介します。1つ目の「スーパーイワシイリュージョン」は、TVアニメ『SPY×FAMILY』の楽曲にあわせて、カラフルなライトで水槽が彩られる大迫力のパフォーマンス！なんとイワシは5万尾もいるのだとか。
2つ目は「Animal Life Live！」。こちらもイベント開催期間はTVアニメ『SPY×FAMILY』の楽曲とともに、セイウチやペンギン、イルカたちのパフォーマンスを見ることができます。パフォーマンス前には、TVアニメ『SPY×FAMILY』のシーンがモニターに映し出されてワクワク感も高まります。楽曲にあわせて、元気に飛び跳ねるイルカたちがとてもかわいかったです！
そして、島内ではTVアニメ『SPY×FAMILY』をイメージしたオリジナルメニューが多数展開されています。横浜・八景島シーパラダイスでは10を超える飲食店があるのですが、さまざまな飲食店でそれぞれのオリジナルメニューを販売しています。その中から、実食したものをいくつか紹介します。
「ハワイアンカフェ ＆ レストラン メレンゲ」では、「アーニャの仲直りオムライス」(2100円)が販売中です。オムライスに添えられたピックに描かれた、泣き顔のアーニャがかわいい！作品に出てきたメニューをイメージした、卵がトロトロの本格オムライスで、お味も満足できること間違いなしです！こちらは特典のクリアコースターが3枚つきます。
「Seafood & Grill YAKIYA」で提供しているコラボメニューは「フォージャー家のスペシャルBBQ串」(1600円)。こちらはなんと自分で焼くことができるバーベキュー串です！1本で野菜、海鮮、肉が楽しめる、ボリュームたっぷりでとても豪華な１品です。タレやスパイスもさまざまな種類が用意されているので、好きなお味にして楽しめます。こちらは特典のクリアコースターが2枚つきます。
「海Cafe」では、「ボンドのひんやりパフェ」(イートイン1400円、テイクアウト1375円)が販売中です。フォージャー家のボンドと、横浜・八景島シーパラダイスに暮らすホッキョクグマ、白いもふもふな2頭のツーショットの描き下ろしイラストがキュート！ソフトクリームは乳脂肪分47%の北海道産生クリームを使用しており、とっても濃厚!!コーヒーゼリーやコーンフレークなどのいろいろな食感を味わえます。こちらは特典のクリアコースターが2枚つきます。
「ドルフィン」では、TVアニメ『SPY×FAMILY』に登場するキャラクターをそれぞれイメージした全8種のドリンク(各800円)が販売中。今回はロイドとヨルのドリンクをご紹介します。
ロイドはレモンの入ったさっぱりした炭酸ドリンク、ヨルはローズヒップティーがベースの優しい甘味のドリンクでした！ストローマーカーは持ち帰りもできます。こちらは各ドリンクにクリアコースターが1枚つきます。
今回ご紹介した以外にも、たくさんのフード、デザートを販売しているので、ぜひ公式サイトをチェックしてみてください。
また、今回のイベントではフォトスポットがもりだくさん！島内各地に今回のコラボのイラストを使ったフォトスポットがいたるところにあるんです！水槽や動物たちのお部屋の近くなど、いろんなところに隠れているので探すのもとっても楽しいです。
ほかにも、700円で参加できるスタンプラリーなども開催されており、ラリー参加でA5クリアファイル、ゴールをするとホロステッカー(全4種ランダム)をもらうことができたり、今回の描き下ろしビジュアルを使用したアクリルスタンドやキーホルダー、Tシャツといったグッズも販売されています。
たくさんの生き物たちに癒やされながら、音楽やキャラクターと一緒にTVアニメ『SPY×FAMILY』の世界観を楽しめる夏休みにぴったりのイベントです！
(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
