2025年11月で横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから48年となります。新潟市では、めぐみさんを題材にした舞台劇が上演されました。



「助けてお母さん、助けて返して、お家に返して」



横田めぐみさんの拉致問題を描いた舞台劇『めぐみへの誓い～奪還～』。2014年に新潟市でスタートし、これまでに全国各地で70回近く上演されています。



3日は、めぐみさんが通った寄居中学校の生徒など市内の中学生約420人も舞台を鑑賞しました。



■生徒

「拉致問題が起こってから今まで現在進行形で、長い間ずっと起こってきた問題と重く受け止めた。」



■生徒

「解決するために自分はどういう考えをもっていたらいいのかとか、何かできることはあるのかというのを考えていく必要性がある。」



この舞台劇は、2025年度・全国8カ所で上演されます。