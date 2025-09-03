満たされているはずなのに幸せを感じることができない男・おいでやす小田さん。さまざまな芸人に「幸せ」について聞きまくるYouTubeの人気企画が、『幸せってなんですか? おいでやす小田と14人の芸人が本気で考えてみた』のタイトルで待望の書籍化！

【写真】おいでやす小田さんと「幸せ」をテーマに対談

本記事はこちらの書籍から一部抜粋・編集してご紹介。今回はとにかく明るい安村さんとの対談から。イギリスの番組で再ブレイクした現在、感じていることとは…？



■幸せのピークは、まさに今！

小田：最初のブレイクから1年後には仕事がなくなって。劇場には出てた？

安村：劇場も出てたし営業もあった。「どうやったらもう一回売れるんだろうな」と考えて、ネタで売れたんだからネタやるっきゃないな、と。

小田：うん。

安村：でもね、ネタやりたくなかったの俺。嫌いだから。

小田：言ってたね。

安村：いいことないんですよ、ネタって。

小田：いやいや、バッサリいきすぎ(笑)！

安村：新ネタ作ってもスベったら「くわーっ」ってなる。心臓潰されるぐらいくるじゃん。

小田：はい(笑)。

安村：ウケたらウケたで安堵感しかない。喜びっていうより「あーよかった」ってホッとするだけ。

小田：珍しい。

安村：ウケたからって、そんなに喜べる？

小田：喜べる。奥さんもわかるもん。俺、ホクホクで帰ってくる。

安村：ははは！

小田：ピンで売れて、また仕事がなくなって、あの華やかなスポットライトの下に戻りたい。そういう歩みね。

安村：とにかくネタをやるっきゃない。ネタで売れないと評価されないから。信用されないから。

小田：ははは！

安村：このまま辞めるっていうのも癪だから、一回やってから辞めようと思って。めっちゃネタライブやったのが2017年。

小田：うんうん。

安村：月1回、新ネタ3本やるライブ。お客さんも全然入らないけど、マネージャーがやらせてくれて。その時にもう中とかBKB(バイク川崎バイク)とかゲストで来てくれて。下北のライブハウスで、椅子も自分たちで並べて、1年間続けてた。

小田：へー！

安村：1年間やってみて、結局「ネタ好きじゃないな」と思ってライブはやめることにした。

小田：その時は幸せじゃなかった？

安村：そうだね。

小田：それからどうしたの？

安村：劇場とか営業とかはやってたよ。あと、SNS。自分の能力値として、ネタの最初の設定は思い浮かぶけど、その先の展開が思い浮かばない。だからSNSでは、設定だけみたいな30秒ぐらいのネタの動画をあげてたの。

小田：自宅で撮ってね。ホワイトボードと踊るとかでしょ？

安村：そうそうそう。自分で買ってね、ホワイトボード。で『有吉の壁』は特番の時に出て、そこからレギュラーになって。コロナの時に家で水かぶってね。

小田：あの伝説の。『有吉の壁』を救った救世主。

安村：そうやってるうちに、だんだん仕事が増えてきた。

小田：増えてきたところに2023年のね。

安村：イギリスの『ブリテンズ・ゴット・タレント』。

小田：その時の幸せ度は？

安村：1回目に売れた時より楽しかったかも。

小田：え!?

安村：売れるってことを一度経験したおかげで、ちょっとわかったことがあるというか。知らないことは知らないって言ったほうがいいとか、そういうちょっとしたことがわかるようになって、前よりはやれることが増えたり、逆に合わなそうな仕事なら断ったり、そういうふうにできるようになって、楽しめてるんだと思う。



■現在のピークを持続するのは不可能!?

小田：2015年より幸せ？

安村：うん。ピーク今だと思う。

小田：じゃあこの先、それを持続するにはどうしたらいいの？

安村：無理だと思う。

小田：いやいや！　わしのこの企画、終わってまうやないか！

安村：無理無理。これを持続するなんて無理じゃん。

小田：これをっていうか「幸せを持続する方法」を聞いてるの。

安村：うーん、どうだろうね。やっぱ実力者の人に「おもしろい」って言われたいじゃん。

小田：うんうん。

安村：それをやっていくしかないんじゃない？実力者の人っておもしろいものを追い続けてる。テレビに合わせてるフリして、そういう人たちが見つけてる。

小田：うん。テレビで作られたものじゃなくて、原石でもなんでもいいから見つけようとしてくれてる。

安村：おもしろいものに飢えてる。俺たちもみんなそうだけど。

小田：「おもしろい」と思われたいの中心が有吉さん？

安村：有吉さんもそうだし、いっぱいいる。川島さんとかくっきー！さんとか。

小田：「おもしろい」と思われる幸せ、それを求めていく、ってことね。

安村：うん。だけど、それでいいのかなってすごい不安になる。ある意味、世間を無視してるでしょ。「あの人たちにおもしろいと思われたい」が自分の中でメインになってる。



おいでやす小田さんが「幸せ」を感じられる日は訪れるのか？今後の対談もお楽しみに！



※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。