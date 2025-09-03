再ブレイクしたとにかく明るい安村の幸せとは？おいでやす小田と語り合う！
満たされているはずなのに幸せを感じることができない男・おいでやす小田さん。さまざまな芸人に「幸せ」について聞きまくるYouTubeの人気企画が、『幸せってなんですか? おいでやす小田と14人の芸人が本気で考えてみた』のタイトルで待望の書籍化！
【写真】おいでやす小田さんと「幸せ」をテーマに対談
本記事はこちらの書籍から一部抜粋・編集してご紹介。今回はとにかく明るい安村さんとの対談から。イギリスの番組で再ブレイクした現在、感じていることとは…？
■幸せのピークは、まさに今！
小田：最初のブレイクから1年後には仕事がなくなって。劇場には出てた？
安村：劇場も出てたし営業もあった。「どうやったらもう一回売れるんだろうな」と考えて、ネタで売れたんだからネタやるっきゃないな、と。
小田：うん。
安村：でもね、ネタやりたくなかったの俺。嫌いだから。
小田：言ってたね。
安村：いいことないんですよ、ネタって。
小田：いやいや、バッサリいきすぎ(笑)！
安村：新ネタ作ってもスベったら「くわーっ」ってなる。心臓潰されるぐらいくるじゃん。
小田：はい(笑)。
安村：ウケたらウケたで安堵感しかない。喜びっていうより「あーよかった」ってホッとするだけ。
小田：珍しい。
安村：ウケたからって、そんなに喜べる？
小田：喜べる。奥さんもわかるもん。俺、ホクホクで帰ってくる。
安村：ははは！
小田：ピンで売れて、また仕事がなくなって、あの華やかなスポットライトの下に戻りたい。そういう歩みね。
安村：とにかくネタをやるっきゃない。ネタで売れないと評価されないから。信用されないから。
小田：ははは！
安村：このまま辞めるっていうのも癪だから、一回やってから辞めようと思って。めっちゃネタライブやったのが2017年。
小田：うんうん。
安村：月1回、新ネタ3本やるライブ。お客さんも全然入らないけど、マネージャーがやらせてくれて。その時にもう中とかBKB(バイク川崎バイク)とかゲストで来てくれて。下北のライブハウスで、椅子も自分たちで並べて、1年間続けてた。
小田：へー！
安村：1年間やってみて、結局「ネタ好きじゃないな」と思ってライブはやめることにした。
小田：その時は幸せじゃなかった？
安村：そうだね。
小田：それからどうしたの？
安村：劇場とか営業とかはやってたよ。あと、SNS。自分の能力値として、ネタの最初の設定は思い浮かぶけど、その先の展開が思い浮かばない。だからSNSでは、設定だけみたいな30秒ぐらいのネタの動画をあげてたの。
小田：自宅で撮ってね。ホワイトボードと踊るとかでしょ？
安村：そうそうそう。自分で買ってね、ホワイトボード。で『有吉の壁』は特番の時に出て、そこからレギュラーになって。コロナの時に家で水かぶってね。
小田：あの伝説の。『有吉の壁』を救った救世主。
安村：そうやってるうちに、だんだん仕事が増えてきた。
小田：増えてきたところに2023年のね。
安村：イギリスの『ブリテンズ・ゴット・タレント』。
小田：その時の幸せ度は？
安村：1回目に売れた時より楽しかったかも。
小田：え!?
安村：売れるってことを一度経験したおかげで、ちょっとわかったことがあるというか。知らないことは知らないって言ったほうがいいとか、そういうちょっとしたことがわかるようになって、前よりはやれることが増えたり、逆に合わなそうな仕事なら断ったり、そういうふうにできるようになって、楽しめてるんだと思う。
■現在のピークを持続するのは不可能!?
小田：2015年より幸せ？
安村：うん。ピーク今だと思う。
小田：じゃあこの先、それを持続するにはどうしたらいいの？
安村：無理だと思う。
小田：いやいや！ わしのこの企画、終わってまうやないか！
安村：無理無理。これを持続するなんて無理じゃん。
小田：これをっていうか「幸せを持続する方法」を聞いてるの。
安村：うーん、どうだろうね。やっぱ実力者の人に「おもしろい」って言われたいじゃん。
小田：うんうん。
安村：それをやっていくしかないんじゃない？実力者の人っておもしろいものを追い続けてる。テレビに合わせてるフリして、そういう人たちが見つけてる。
小田：うん。テレビで作られたものじゃなくて、原石でもなんでもいいから見つけようとしてくれてる。
安村：おもしろいものに飢えてる。俺たちもみんなそうだけど。
小田：「おもしろい」と思われたいの中心が有吉さん？
安村：有吉さんもそうだし、いっぱいいる。川島さんとかくっきー！さんとか。
小田：「おもしろい」と思われる幸せ、それを求めていく、ってことね。
安村：うん。だけど、それでいいのかなってすごい不安になる。ある意味、世間を無視してるでしょ。「あの人たちにおもしろいと思われたい」が自分の中でメインになってる。
