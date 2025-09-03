「ハイレベルな試練となる」メキシコメディアが指摘する日本戦のポイント！ 警戒する森保Ｊ戦士は？
森保一監督が率いる日本代表は現地９月６日、オークランドでメキシコ代表と対戦する。
メキシコとは2020年11月に欧州遠征以来、約５年ぶりの対戦となるなか、メキシコメディア『infobae』は、森保ジャパンとのゲームを「ハイレベルな試練となる」と位置づけ、「日本は主に、ヨーロッパのクラブでプレーする強力なメンバーで構成される。激しいペースと戦術が要求される試合になると予想される」と気を引き締める。
さらに続けて、「相手は欧州での経験、戦術的な規律、切り替えの速さを兼ね備えたチームだ」として、以下のように警戒した。
「ハビエル・アギーレ監督率いるメキシコは、三笘（薫）や久保（建英）といったウインガーに対する守備陣の働き、そして遠藤（航）や鎌田（大地）を相手に中盤でのボール奪取力を発揮できるかが鍵となるだろう」
試合は日本時間で７日の11時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
