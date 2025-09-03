XGの最新シングル「GALA」のロゴを伝説的なアーティスト空山基がデザイン！ワールドツアー展示会も大盛況

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年1月23日にリリースする1stフルアルバム（タイトル未定）から、先行配信シングル「GALA」を9月19日にリリースすることをアナウンスしたXG。

約4ヵ月ぶりのカムバックシングルということもあり、ファンの期待は高まるばかりだが、このたび新しいXGのロゴと「GALA」のロゴがXGの各SNSで公開された。

■ゴールドの輝きがデザインされた空山基らしいアートワーク

今作のロゴは、人体と機械の美を追求した作品で、国内外で伝説的な存在となっているアーティスト、空山基がデザイン。ゴールドの輝きがデザインされた空山基らしいアートワークとなっている。

空山基は今回のコラボレーションに関して、「セクシーでエレガントで更にグラマラスに味付けしてありますので、どうぞご賞味ください」とコメントしている。

9月19日にリリースされる「GALA」は、未来感あふれるサウンドと鮮烈なビジュアルイメージで展開される、ハイエナジーなランウェイアンセム。個性的なシンセサイザーの音色とダンサブルなビートがファッションの世界を大胆に再構築し、XGならではの感性で固定概念を打ち破り、あらたな価値観を提示する。

宇宙から降り立つようなスケール感のあるイントロから始まり、力強いラップ、バイリンガルフロウ、疾走感のあるハウスリズム、映画的なサウンド演出が融合し、XG独自のショー『X GALA』を披露。ファッション、パワー、グラマラスさをひとつにまとめ上げたパフォーマンストラックであり、XGの世界観を象徴するキートラックとなっている。

また、XGは、ワールドツアー『The first HOWL』の展示会『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION』を、東京・原宿ラフォーレミュージアムで9月1日から9月7日まで開催中。

ツアー中に撮影された厳選写真や、実際にステージで着用された衣装展示、高音質でライブを体験できる展示のほか、あらたな限定グッズの販売も行われており、連日、大盛況となっている。

■リリース情報

2025.09.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GALA」

2026.01.23 ON SALE

ALBUM『タイトル未定』

■イベント情報

『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION Landing at TOKYO』

09/01（月）～09/07（日）東京・原宿ラフォーレミュージアム

■XGのロゴ

■「GALA」のロゴ

■展示会の様子