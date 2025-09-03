いま、議員のＳＮＳをかたった「偽アカウント」が横行しています。その目的とは。

本物のアカウント名との差は「ｘ」の一文字のみ 巧妙に作られた“偽アカ”

自民党で大阪府議の占部走馬氏と杉本太平氏の２人は、８月中旬、インスタグラムで何者かに偽のアカウント＝「偽アカ」を立ち上げられました。

（占部走馬府議）「私のアカウントを完璧に模した“偽アカ”を作られた」

（杉本太平府議）「私の信用がおとしめられている。憤りを感じていますね」

占部議員の本物のインスタグラムアカウントは「ｓｏｍａｕｒａｂｅ」ですが、偽物ではｕとｒの間に「ｘ」が入っています。しかし自己紹介の文面はもちろん、投稿している写真もまったく同じでした。

「偽アカ」はなぜ削除されないのでしょうか。

（占部走馬府議） 「（運営側へ）通報するときに『これは偽アカです。私が本人です』と言うといいそうなのですが、（偽アカにブロックされていて）そのページにいけないので通報もできない。こういうことはただちにやめてもらいたい」

偽アカが送ったメッセージ「経済の最新動向」などの文言

議員をかたった「偽アカ」を記者がネットで調べてみると、多数の議員らが注意を呼びかけていました。これらは８月以降に増えてきたとみられます。

そこでＭＢＳは、大阪府議と大阪市議を対象にアンケート調査を実施。そこには次のような回答がありました。

「把握したきっかけは、知り合いから多数のＤＭにて報告を頂いた」

「悪用については、投資関連のサイトに誘導されるようです」

少なくとも１０人がアカウントを偽造されていたことがわかりました。実害は確認されていないものの、投資詐欺に利用されたのでは、と心配する声が目立ちました。

大阪維新の会の中野稔子府議 は、「偽アカ」がフォロワーに送ったメッセージを保存していました。

そこには、「経済の最新動向」や「年金と老後資産のリアルな話」などを無料で学べるＬＩＮＥグループに招待したいといった内容が書かれていました。

プロフィール欄には怪しげなＵＲＬ…植物が売られているサイトに誘導

さらに取材を進めると、議員の「偽アカ」をフォローしようとした際、「奇妙なことが起きた」と話す女性にたどり着きました。

（女性）「フォローボタンを押したらぴこっとこの画面が出たんです。『カタール オンライン プランツマーケット』。植物売っているのかな？」

出てきたのはインスタグラム側からの警告表示。それによると偽アカの所在地は中国で、「カタール オンライン プランツマーケット」などと過去に合計１２回も名前を変えていたと書かれていたのです。

中東の人物なのでしょうか。手がかりを探すと、プロフィール欄には怪しげなＵＲＬが出てきました。ＵＲＬをクリックしてみると、『詐欺の可能性があります』というポップが出現。リンクを開くと、植物が売られているサイトに誘導されました。

アラビア語が書かれたサイトで、「ココナッツの木」や「イチジク」などが、カタールの通貨で販売されていました。

さらに調べると、この人物の連絡先を発見。電話番号の国番号はやはり「カタール」。メールアドレスにはアラビア語圏の男性の名前に多い「モハメッド（ｍｏｈａｍｍｅｄ）」の文字が。

この番号に取材班が電話したところ、すぐに切られました。その後、何度発信するも結局、応じませんでした。

「典型的な“ＬＩＮＥ投資詐欺”の手口」と専門家が指摘

彼らの狙いはいったい何なのか。専門家に話を聞きました。

（詐欺防止ネットワーク 松田俊也代表理事）「典型的な“ＬＩＮＥ投資詐欺”の手口だといえます。選挙でＳＮＳについて一般の人たちが興味を持っていることに目を付けたと。興味を集めているなら、“偽アカ”を作れば人がくるのではと」

植物の販売サイトへの誘導については「クレジットカードの情報を抜き取るためではないか」と指摘しました。

日々新たな手口を生み出す詐欺師たち。違和感を察知する力が求められています。