

日経平均株価

始値 42085.66

高値 42293.54

安値 41863.20

大引け 41938.89(前日比 -371.60 、 -0.88％ )



売買高 22億3610万株 (東証プライム概算)

売買代金 5兆79億円 (東証プライム概算)



■本日のポイント



１．日経平均は反落、欧米株市場の全面安受けリスクオフに

２．米株市場では長期金利の上昇背景にハイテク株安目立つ

３．日経平均は後場に先物を絡めた売り仕掛けで下げ幅拡大

４．個別株物色は活発、中小型株の一角が買われ全体に逆行

５．値下がり数は全体の5割にとどまる、売買代金は増勢に



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前週末比249ドル安と続落した。米長期金利が上昇し、ハイテク株を中心に売りが優勢となった。



東京市場では、主力銘柄を中心にリスク回避の地合いとなり、日経平均株価は反落。後場に下げ幅を広げる展開となった。



3日の東京市場は、前日の欧州株市場が全面安となったほか、米国株市場でもNYダウが一時600ドル近い下げをみせるなど軟調で、これを受けて東京市場でも投資家のセンチメントが悪化した。米株市場では長期金利の上昇を背景にエヌビディア をはじめハイテク関連に売りが目立ち、この流れを引き継ぐ格好となった。前場は下げも小幅にとどまっていたが、後場寄りから先物を絡めた売りが日経平均を押し下げる格好に。ただ、個別株は中小型株の一角に買いが観測され、全体に逆行する銘柄も少なくなかった。後場に入って値下がり銘柄数が増加したが、それでも全体の51％を占めるにとどまった。プライム市場の売買代金はかろうじて5兆円台に乗せた。5兆円台は6営業日ぶりとなる。



個別では、売買代金首位となったソフトバンクグループ<9984>が大幅下落を余儀なくされたほか、三菱重工業<7011>の下げも目立った。東京エレクトロン<8035>、ディスコ<6146>、レーザーテック<6920>なども冴えない。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>などメガバンクが値を下げ、三菱商事<8058>も安い。アステリア<3853>が下落率トップに売り込まれ、ミガロホールディングス<5535>、文化シヤッター<5930>も大幅安。東京電力ホールディングス<9501>も大きく水準を切り下げた。



半面、売買代金上位に食い込んだフジクラ<5803>が強さを発揮、アドバンテスト<6857>も小幅ながらプラス圏で着地した。ＪＸ金属<5016>がしっかり、ファーストリテイリング<9983>、三井物産<8031>も買いが優勢だった。大阪チタニウムテクノロジーズ<5726>が物色人気。インターメスティック<262A>、日本ヒューム<5262>が急騰、内田洋行<8057>も値を飛ばした。ツルハホールディングス<3391>、ウエルシアホールディングス<3141>も大幅高。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、アドテスト <6857>、エーザイ <4523>、味の素 <2802>、ファナック <6954>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約41円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はＳＢＧ <9984>、東エレク <8035>、ＫＤＤＩ <9433>、ダイキン <6367>、三菱商 <8058>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約248円。うち164円はＳＢＧ1銘柄によるもの。



東証33業種のうち上昇は9業種。上昇率の上位5業種は(1)パルプ・紙、(2)ゴム製品、(3)陸運業、(4)水産・農林業、(5)非鉄金属。一方、下落率の上位5業種は(1)銀行業、(2)保険業、(3)海運業、(4)証券・商品、(5)電気・ガス。



■個別材料株



△ジンジブ <142A> [東証Ｇ]

ハウスドゥと提携しＦＣ加盟店へ「人事部パック」を提供開始。

△大盛工業 <1844> [東証Ｓ]

下水道インフラ関連に急騰相次ぐ。

△インターメス <262A> [東証Ｐ]

「メガネスーパー」を展開するＨｏｒｕｓ ＨＤを買収へ。

△ＡＢＣマート <2670> [東証Ｐ]

8月既存店売上高が6ヵ月連続前年上回る。

△Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> [東証Ｐ]

8月既存店売上高が17.7％増と好調続く。

△イトヨーギョ <5287> [東証Ｓ]

下水道インフラ関連の一角で大相場演じる。

△水道機 <6403> [東証Ｓ]

光通信が5.03％保有判明で思惑働く。

△ＡＩＡＩ <6557> [東証Ｇ]

株主優待制度を拡充､デジタルギフト年6万円分を贈呈へ。

△日本電子 <6951> [東証Ｐ]

医用機器事業をシスメックス <6869> に売却へ。

△内田洋 <8057> [東証Ｐ]

今期は連続最高益更新を計画。



▼アルファクス <3814> [東証Ｇ]

証券取引等監視委が3486万円の課徴金納付命令を勧告。

▼東電ＨＤ <9501> [東証Ｐ]

「柏崎刈羽原発の再稼働時期で知事判断は10月末以降」との報道。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)インターメス <262A>、(2)日ヒュム <5262>、(3)内田洋 <8057>、(4)ツルハＨＤ <3391>、(5)ウエルシア <3141>、(6)Ｔ－ＢＡＳＥ <3415>、(7)ＫＬａｂ <3656>、(8)ＡＢＣマート <2670>、(9)富士急 <9010>、(10)福田組 <1899>。

値下がり率上位10傑は(1)アステリア <3853>、(2)ミガロＨＤ <5535>、(3)文化シヤタ <5930>、(4)ＴＯＲＥＸ <6616>、(5)東電ＨＤ <9501>、(6)三菱重 <7011>、(7)マネックスＧ <8698>、(8)ＳＢＧ <9984>、(9)北洋銀 <8524>、(10)ほくほくＦＧ <8377>。



【大引け】



日経平均は前日比371.60円(0.88％)安の4万1938.89円。ＴＯＰＩＸは前日比32.99(1.07％)安の3048.89。出来高は概算で22億3610万株。東証プライムの値上がり銘柄数は740、値下がり銘柄数は832となった。東証グロース250指数は757.48ポイント(17.00ポイント安)。



［2025年9月3日］





