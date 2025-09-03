まだまだ残暑が続き、紫外線が気になる方も多いと思います。強い日ざしの下で働く職員の目を守るため、公務中のサングラス着用を認める動きが全国で始まっています。薩摩川内市でも9月からその取り組みが始まりました。公務中にサングラス、街の人はどう思うのでしょうか。



「薩摩川内市消防局。作業をしている職員はサングラスをかけている。薩摩川内市では今月から全ての職員のサングラス着用を解禁した」





薩摩川内市は9月1日から公用車の運転や屋外で作業をする、全ての職員を対象にサングラスの着用を認めると発表しました。車の安全な運行と紫外線から目を守ることを目的としています。外での作業が多い市の消防局では5年前から申請をすれば着用することができます。消防車の運転やはしご車の操作、行方不明者の捜索で使うドローンの操縦などでサングラスを着用しています。（薩摩川内市消防局中央消防署・砂田雅和消防司令）「サングラス着用で訓練時の事故防止や、車両運行時の交通事故防止に効果があると感じている」9月から消防局だけでなく、全ての職員が対象となります。（横山あさみアナウンサー）「午後3時過ぎの鹿児島市。強い日差しが照り付けていて、日向では目を開けていられない。そんな時に必要なのが、このサングラス。公務中にサングラスを着ける、街の人はどう思うのでしょうか」（街の人）「良いと思う。日差しから目を守って、まぶしい時は運転とか、わーっとなるので」（街の人）「ぜひした方がいい、目が痛む、受ける紫外線の（影響を)バスもタクシーも警察もかけてもらった方が良い」（街の人）「一番は安全のために。負担にならないように、やっぱり疲れると思うので長時間の運転とか日差しの出る中では。そこが一番改善されると思う」職員の健康を守るため、そして安全のために好意的な意見が多く聞かれました。一方、インタビューの途中でサングラスをかけてみると…。（街の人）「（横山アナを）知ってるから全然いいが、できれば、もうちょっと半分くらい色が薄い方が良い」（街の人）「まだイメージ的に、そこを許容できない人もいると思うので（会話をするときは？）とったほうが安パイ、無難かなと個人的に思う」「色が薄い方が威圧感が和らぐ」「接客の時には外してほしい」といった意見が聞かれました。薩摩川内市の職員が着用できるのは、クリア系やグレー系などの色で紫外線をカットする機能があるもの。華美で奇抜なデザインは認めず、威圧感や不信感を与えないものと規定しています。（薩摩川内市総務課・佐潟洋一郎課長）「職員も公務中の処置ということでサングラスをつけて業務がしやすいように通知をしたり、市民にも職員がまぶしさを軽減するために着けているんだと理解してもらえれば」また、鹿児島市交通局は、2025年6月23日から約1か月間、市電と市バスの運転士がサングラスをかけて運転する 試験的な取り組みを行いました。運転士からは、疲労の軽減や安全運転の向上に繋がったという声が聞かれたということです。乗客からネガティブな意見もなく、今後、本格的な運用について検討していく予定だということです。