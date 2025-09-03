中国・江蘇省南京市のトンネルでピンク色のワンピースを着た女性が渋滞を引き起こす騒動があった。中国メディアの大風新聞が伝えた。

記事によると、8月31日午後、女性はヘルメットをかぶらずに揚子江トンネルで電動バイクに乗り、明らかに自動車の流れよりも遅い速度で車線の中央をノロノロと走行。トンネルは片側1車線の双方向線だったため後続車は追い抜くこともできずに減速を余儀なくされ、大渋滞が発生した。

目撃したドライバーの1人は「女性は端に寄る様子もスピードを上げる様子もまったくなく、ずっと低速のまま後続車を完全に無視して走っていた。クラクションを鳴らされても左手で耳をふさぎ、聞こえないふりをしていた」と話した。

通報を受けた南京市交通警察第5大隊が現場に急行し、当該女性を説得。トンネルは電動バイクの進入が許可されていない場所だったため、関連規定に基づき50元（約1000円）の罰金を科したという。

中国のネットユーザーからは「もしわざとならかなり悪質」「罰金50元は軽すぎて何の効果もない。200元（約4000円）と拘留3日は必要」「もし事故が起きていたらどうするんだ。50元で済むのか？」「ノーヘルの罰金は？」「トンネル走行、ノーヘル、片手運転、進路妨害。全部罰金だろ」「最近は改造して速度を上げた電動バイク（設計速度の上限は25キロ）がバンバントンネル走ってる」といった声が上がっている。（翻訳・編集/北田）