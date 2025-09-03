　3日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比150円高の4万2160円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万1938.89円に対しては221.11円高。出来高は1754枚となっている。

　TOPIX先物期近は3063.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.61ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42160　　　　　+150　　　　1754
日経225mini 　　　　　　 42170　　　　　+155　　　 35564
TOPIX先物 　　　　　　　3063.5　　　　　 +10　　　　2960
JPX日経400先物　　　　　 27495　　　　　+115　　　　 166
グロース指数先物　　　　　 762　　　　　　+4　　　　　79
東証REIT指数先物　　売買不成立

