日経225先物：3日19時＝150円高、4万2160円
3日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比150円高の4万2160円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万1938.89円に対しては221.11円高。出来高は1754枚となっている。
TOPIX先物期近は3063.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.61ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42160 +150 1754
日経225mini 42170 +155 35564
TOPIX先物 3063.5 +10 2960
JPX日経400先物 27495 +115 166
グロース指数先物 762 +4 79
東証REIT指数先物 売買不成立
