モトローラさん！ 「日常これで十分スマホ」が1〜2万円台はバグってる #AmazonスマイルSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。
現在、日常使いに十分な操作感・カメラ機能・容量などを備えてコストパフォーマンスが高い「motorola g64」や「moto g05」など、 Motorola（モトローラ）のSIMフリースマートフォンがお得に登場しています。
Dolby Atmos対応のステレオスピーカーを搭載したモトローラのスマホ「motorola g64」が31％オフ！
Motorola(モトローラ) motorola g64 5G 8GB/128GB シルバーブルー 【正規代理店品】PB2G0001JP
24,010円
（31％オフ）
Amazonで見るPR
Motorola(モトローラ) motorola g64 5G 8GB/128GB スペースブラック 【正規代理店品】 PB2G0000JP
23,917円
（31％オフ）
Amazonで見るPR
驚くほど鮮やかで美しい写真を撮影できる「moto g05」がお得に購入できるチャンス！
moto g05 ミスティブルー
16,920円
（19％オフ）
Amazonで見るPR
moto g05 フレッシュラベンダー
16,920円
（19％オフ）
Amazonで見るPR
手に馴染むカーブエッジデザインが使いやすい。モトローラの「motorola edge 50 pro」が35％オフに！
Motorola(モトローラ) motorola edge 50 pro｜12GB/256GB｜ブラックビューティー｜SIMフリースマホ 本体 端末｜NFC/FeliCa 対応｜正規代理店品｜6.7インチ｜有機EL｜Super HD｜IP68防水防塵｜大容量バッテリー 4,500mAh｜PB1K0000JP
47,999円
（35％オフ）
Amazonで見るPR
Motorola(モトローラ) motorola edge 50 pro｜12GB/256GB｜リュクスラベンダー｜SIMフリースマホ 本体 端末｜NFC/FeliCa 対応｜正規代理店品｜6.7インチ｜有機EL｜Super HD｜IP68防水防塵｜大容量バッテリー 4,500mAh｜PB1K0001JP
47,896円
（35％オフ）
Amazonで見るPR
パントーン社とコラボした美しいデザインの「motorola edge 40 neo」が43％オフの大特価！
Motorola(モトローラ) motorola edge 40 neo 8GB/256GB ブラックビューティ 【正規代理店品】 PAYK0000JP
27,712円
（定価より43％オフ）
Amazonで見るPR
Motorola(モトローラ) motorola edge 40 neo 8GB/256GB カリビアンブルー 【正規代理店品】 PAYK0001JP
28,255円
（定価より42％オフ）
Amazonで見るPR
充実の機能性と上質なデザインで使い勝手抜群。モトローラの「motorola g66j 5G」が31,320円と超特価
Motorola(モトローラ)motorola g66j 5G PANTONE｜8GB/128GB｜ブラックオイスター｜SIMフリースマホ本体端末｜NFC/FeliCa対応｜FMラジオ搭載｜正規代理店品｜6.7インチ｜FHD+｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー5,200mAh｜PB810002JP
31,320円
（10％オフ）
Amazonで見るPR
Motorola(モトローラ)motorola g66j 5G PANTONE｜8GB/128GB｜グレーミスト｜SIMフリースマホ本体端末｜NFC/FeliCa対応｜FMラジオ搭載｜正規代理店品｜6.7インチ｜FHD+｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー5,200mAh｜PB810001JP
31,320円
（10％オフ）
Amazonで見るPR
Motorola(モトローラ)motorola g66j 5G PANTONE｜8GB/128GB｜ディルグリーン｜SIMフリースマホ本体端末｜NFC/FeliCa対応｜FMラジオ搭載｜正規代理店品｜6.7インチ｜FHD+｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー5,200mAh｜PB810000JP
31,000円
（9％オフ）
Amazonで見るPR
7月4日に発売されたばかりのAI撮影が楽しいモトローラ製最新スマホ「edge 60 pro」がお得な価格で販売中！
Motorola(モトローラ) edge 60 pro PANTONE｜12GB/256GB｜シャドーグリーン｜SIMフリースマホ 本体 端末｜NFC/FeliCa 対応｜正規代理店品｜6.7インチ｜有機EL｜Super HD｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー 5,000mAh｜PB7U0000JP
72,545円
（9％オフ）
Amazonで見るPR
＞＞モトローラのアイテム一覧はこちら
なお、上記の表示価格は2025年9月3日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる「Kindle Unlimited」も初めてのユーザーは30日間無料で体験できますよ
気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:「AmazonスマイルSALE」