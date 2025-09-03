Photo: SUMA-KIYO iPhone 16 Pro Max

いよいよ「iPhone 17」の発表が迫ってきました。

日に日に注目が高まる中で、担当編集から「SUMA-KIYOさんって、なぜ毎年買い替えるんですか？」と話を振られたのです。

さすがに毎年、モデルチェンジのたびに買い替えてきたわけではありませんが、振り返ると、日本に「iPhone 3GS」が登場した頃から使い続けており、「iPhone 4S」「iPhone 5S」「iPhone 6S」「iPhone 8」と乗り継いできました。

この「iPhone 8」は特に気に入っていて、しばらく買い替えずに使い続けていたのですが、一昨年に「iPhone 15」へ機種変更。そして昨年は「iPhone 16 Pro Max」を選び、現在に至ります。

iPhone 8から15、16 Pro Maxに買い替えた理由

Photo: SUMA-KIYO iPhone 8

僕がスマホに最も求めているのは、カメラ性能です。仕事でも日常でも、写真を撮る機会が多いため、カメラの良し悪しは重要なポイントになっています。

そうした背景もあり、「iPhone 8」はかなり長く使っていました。当時の「iPhone」のカメラ性能は、一眼はもちろん、コンパクトデジカメにも大きく劣っていたためです。

僕はなるべく写真を高画質で残したかったので、いつもコンデジを持ち歩き、撮影後は「iPhone」に転送して、SNSやブログに使うという手間のかかる運用を続けていました。

そんなある日、友人が見せてくれた「iPhone 14」の写真に衝撃を受けました。しばらく新機種から遠ざかっていた間に、コンデジを凌ぐほどの画質へと進化していたのです。ちょうど「iPhone 8」のOSアップデートが打ち切られる時期でもあり、「iPhone 15」への買い替えを決めました。

Photo: SUMA-KIYO 左：iPhone 16 Pro Max 右：iPhone 15

翌年は、「iPhone 15」の画質に十分満足していたこともあり、しばらくはこのままで使い続けるつもりでした。

しかし、「iPhone 16」シリーズ発表時のアップルイベントを見て、心が揺らぎます。「超広角の48メガピクセル化」「カメラコントロールの追加」「一度大きいサイズを試してみたい」という欲求が重なり、「iPhone 16 Pro Max」への乗り換えに踏み切ることにしました。「iPhone 16 Pro Max」を約1年間使ってみて、性能面で不満を感じることはほとんどなく、全体としては非常に満足しています。

ただ、サイズについては少し大きすぎると感じており、ポケットに入れて持ち歩くことが多い僕の使い方には、やや不向きだったかもしれません。

目玉機能のひとつとして注目されていたカメラコントロールについては、正直なところ、まだうまく使いこなせていません。それでも、画質やカメラの使い勝手には満足しており、不満らしい不満はないというのが率直な感想です。

なぜiPhoneを長年愛用しているのか？

Photo: SUMA-KIYO iPhone 15

僕が「iPhone」を使い続けている理由は、Macとの連携が非常に快適だからです。写真が自動で同期され、共通のアプリもシームレスに使える。この使い勝手は、20年以上Macを使ってきた僕にとって大きな魅力となっています。

過去にはAndroidを併用していた時期もあります。できることそのものは「iPhone」と大きく変わらないと感じましたが、カメラに関しては少し印象が違いました。Androidは機種によって性能差が大きく一概には言えませんが、僕が使った限りでは「iPhone」のほうがオートフォーカスの精度が高く、適当に撮ってもピントが外れにくいという安心感があります。

そうした使い勝手や、日常的に使用しているMacやiPadとの親和性の高さも含めて考えると、やはり「iPhone」を選び続けるのが自然な選択です。また、これまでに購入してきたアプリや、長年蓄積してきたヘルスケア関連のデータが「iPhone」上に残っていることも、他に乗り換えにくい理由のひとつになっています。

Android移行の可能性

Photo: SUMA-KIYO iPhone 16 Pro Max

これだけ「iPhone」愛、ひいてはMac愛を語っているにもかかわらず、編集からなんとも意地悪な質問をされました。「もしもiPhoneユーザーからAndroidユーザーになるとしたら、どんな理由やきっかけが考えられます？」と。

正直、今のところその想像は難しいのですが、あえて挙げるとすれば、やはりAIの進化でしょうか。報道にもあるように、Appleは生成AI領域で後れを取っているという指摘もあり、その点にはやや不安を感じています。

もし今後、AIによる利便性の面で「iPhone」と「Android」の間に明確な差が開くようなことがあれば、検討せざるを得ないかもしれません。とはいえ、MacからWindowsへの移行は（ショートカットや操作体系を覚え直す精神的負荷も含めて）現時点ではまったく考えていません。仮にAndroidを使うことがあったとしても、あくまで「iPhone」との2台持ちという形が現実的だと思っています。

iPhoneとは？

Photo: SUMA-KIYO iPhone 16 Pro Max

僕にとって「iPhone」は、まず何よりも使い勝手の良い高性能なカメラです。仕事や日常の記録はもちろん、SNSに投稿する写真も、さっと取り出して迷わず撮れる。この手軽さが何よりありがたい。最近のモデルは、ちょっとした光の違いまでしっかり捉えてくれるので、いちいち細かな設定をしなくても、納得のいく一枚が撮れるようになりました。

次に、Macの補助ツールとしても欠かせない存在です。撮った写真がすぐMacやiPadに同期されたり、メモやカレンダー、Safariのタブまで連携されていたりと、作業環境の一部として自然に溶け込んでいます。

そしてもうひとつの柱は、音楽プレイヤーとしての役割。僕にとって音楽は日常のスイッチのようなもので、移動中や作業時、登山や旅の最中でも、iPhoneに入れているお気に入りのプレイリストが常に寄り添ってくれます。音質や再生環境も年々進化していて、今では立派なメイン機です。

この3つがコンパクトな1台にまとまっているからこそ、「iPhone」は僕にとって手放せない存在になっています。もちろん、やろうと思えば他のスマホやガジェットでも似たようなことはできます。でも「iPhone」なら、それらをバラバラに使い分ける必要がなくて、ムダな手間や時間をかけずに済む。そこが大きいんです。

そんなわけで、今年も「iPhone 17」の発売を楽しみにしています。今のところ、第一候補は通常サイズの「Pro」。リークで話題の「Air」も少し気になっています。とはいえ、今使っている「Pro Max」のバッテリー持ちの快適さを知ってしまった以上、やっぱり今回も「Pro Max」を選んでしまう可能性は……なくはありません（笑）。