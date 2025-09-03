ME:I、1stアルバムがオリコンデイリーアルバムランキング1位「YOU:MEの皆さんのおかげでしかない」
11人組ガールズグループのME:Iが3日、都内で1st ALBUM『WHO I AM』リリース記念SHOWCASEを開催した。
【集合カット】かわいすぎ！ふんわり色とりどりの個性あふれる衣装で登場したME:I
本作は、ME:Iがこれまでの音楽活動を通じて伝えてきたメッセージ性と歩んできた道のりを証明し、ME:Iというグループの方向性を示す唯一無二のアルバムとなっている。幅広いジャンルの楽曲をME:Iらしく表現し、ツアーを経て成長したパフォーマンスも注目ポイントとなっている。
イベントでは、『WHO I AM』がオリコンデイリーアルバムランキング1位を獲得を発表。YOU:ME（ファンネーム）は歓喜の声を上げ、「YOU:MEの皆さんのおかげでしかない」とメンバーたちは感謝していた。
この日は、対象オンラインショップの予約者から抽選で選ばれたファンを招待。アルバムタイトル曲の「THIS IS ME:I」、収録曲の「キラキラ」を披露した。
