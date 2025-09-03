【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）

【映像】大谷、“驚異の足”で二塁到達の瞬間

ドジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席でキャリア最速となる打球速度193キロの弾丸ライナーを右翼席へ運び、46号ソロをマークした大谷は、7回の第4打席でも驚異的な足を披露し、チャンスを作った。

ドジャースが4ー7と3点を追う7回、無死一塁の場面で大谷に打席が回る。相手右腕マットソンの4球目、外寄りの速球を逆方向へ強く弾き返すと、打球は左中間へ。大谷は一塁を蹴った後に一瞬スピードを緩めたが、すぐに加速し二塁へ滑り込み、ベース上でお決まりのパフォーマンスを披露した。

この二塁打で無死二、三塁とチャンスを広げたドジャースは、続くベッツのショートゴロの間に1点を返すと、なおも1死三塁でフリーマンがピッチャーゴロを放ち、大谷は三本間で挟まれタッチアウト。しかし2死二塁からスミスがタイムリーを放ち、1点差に詰め寄った。

試合展開だけでなく、大谷の「走力」もファンの熱を帯びさせた。この当たりは通常ならシングルヒットが濃厚だったが、一瞬足を緩めたとはいえ圧巻のスピードで二塁へ到達。中継の視聴者からも「それツーベース行けんのか」「あれがツーベースかよｗ」「足はっやw」「もういるw」「なぜあれが二塁打w」など、驚きの声が相次いだ。

46号本塁打に続くこの日2本目の二塁打で流れを呼び込んだ大谷は、第5打席でもフェンス直撃のタイムリーを放ち、5打数3安打2打点1本塁打の猛打賞をマークした。猛打賞は21試合ぶり今季10度目。チームは試合に敗れたものの、打っても走っても存在感を示し続け、圧倒的なパフォーマンスでファンを魅了していた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）