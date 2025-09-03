「まるでアニメ」トランプ氏公開“麻薬船爆破”再投稿をベネズエラ政府が生成AIで作られた「フェイク動画」と怒り

トランプ大統領は2日、アメリカ軍が違法薬物を積んだベネズエラの船を攻撃・破壊したとして、爆破の瞬間の動画を公開しました。

ベネズエラ政府は、この動画について生成AIで作られた「フェイク動画」だと主張しています。

ベネズエラのフレディ・ニャニェス通信情報大臣は2日、自身のSNSに麻薬密輸船爆破の瞬間とされる動画を再投稿した上で、「マルコ・ルビオ国務長官は（トランプ）大統領にウソの報告をして、袋小路に追い詰めたいようだ。今度はAIで作成した動画を“証拠”だと提示している」と、怒りをあらわにしました。

また、動画については「爆破の瞬間はまるでアニメのようで、AI動画の特徴である不自然な動きが見られる。特に水は立体性に欠け、不自然だ」と分析しています。

トランプ政権がベネズエラ近海に海軍を配備していることについてマドゥロ大統領は2日、「麻薬対策のために原子力潜水艦を派遣する国がどこにあるのか。（トランプ政権は）作り話をでっち上げている。アメリカの若者でさえ“マイアミのマフィア”マルコ・ルビオのウソを信じていない」と強く反発しています。