デル、「Dell 14」シリーズにIntel Core Ultra（シリーズ1）搭載モデル
デル・テクノロジーズは9月3日、ノートPCの新製品として「Dell 14」シリーズにIntel Core Ultra（シリーズ1）搭載モデルを用意して発売した。
「Dell 14」シリーズのコンパクトなノートPC製品のなかに、Intel Core Ultra（シリーズ1）搭載モデルが発売されたという内容。Intel Core Ultra 3 / 5搭載モデルにはプラスチックシャーシ、Intel Core Ultra 7搭載モデルにはアルミニウムシャーシを採用して差別化が図られている。サービスオプションでは「Dell Care Plus」「Dell Care Premium」「Dell Pro Support」「Dell Pro Support Plus」を別途付帯させることも可能だ。
画像はイメージ（国内発売モデルは日本語キーボード）
