くれまぐ・エア、ラフな白キャミ姿に悶絶の声「色気爆発」「美肌」
【モデルプレス＝2025/09/03】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとのエアが2日、自身のInstagramを更新。白いキャミソール姿のセルフィーを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人YouTuber、色気爆発ラフな格好
エアはカメラの絵文字とともに写真を公開。白いキャミソールを着用したラフな姿で、上目遣いでカメラを見つめるショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「色気爆発」「美肌」「大人っぽい」「素敵」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
