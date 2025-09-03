鈴木奈々「この衣装ヤバくない？」大胆ファッションに反響「丸見え」「どうなってるの」
【モデルプレス＝2025/09/03】タレントの鈴木奈々が3日、自身のInstagramを更新。個性的な衣装姿を公開した。
【写真】鈴木奈々「丸見え」大胆SEXY衣装姿
鈴木は「改めて、この衣装ヤバくない？これでテレビ出たんだよ！めっちゃ笑える」とコメントし、正面は通常のタキシードであるものの、後ろには布がまったくなく、ランジェリーがそのまま見える特殊な衣装を着用した姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「インパクト強い」「丸見え」「びっくり」「想像以上」「攻めてる」「どうなってるの」「見たことない服」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
