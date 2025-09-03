元兵庫県明石市長で参院議員の泉房穂氏が３日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。家計の支出に占める食費の割合を示す「エンゲル係数」が上昇しているという報道を受け、野党の〝大同団結〟による消費税減税を訴え、実現に向けた超党派での新しい動きに向けて「準備中」との近況を明かした。



泉氏は２日付のＸ投稿で神戸新聞１面の画像を添付して「『エンゲル係数 歴史的上昇』との見出し。大阪市や神戸市などで過去最高を更新とのこと。」と切り出した。同氏は「国民の生活は苦しくなる一方だが、その理由は、給料がほとんど上がらないのに、食費がドンドン上がるからだ。今こそ、政治家が国民のために『減税』を決断すべき時だとあらためて思う。」と見解を綴った。



「エンゲル係数」とは家計の総消費支出のうちで食費が占める割合を指す。生活において不可欠な食費は大幅に削減しにくいため、エンゲル係数が高くなるということは、それだけ家計にゆとりがない状況であることが推測される。



その上で、泉氏は同日に連続投稿。「『消費税減税』のための〝大同団結〟について」として、「衆参ともに与党過半数割れゆえ、野党が〝大同団結〟をすれば、『消費税減税』は実現可能な状況。ポイントは、①5％一律減税と、②食料品ゼロのどちらで〝大同団結〟をするのか。それぞれに言い分はあろうかとは思うが、なんとか一致点を見いだしたい。」と提言した。



さらに、泉氏は3日、Ｘユーザーから「水面下で何かされてるんですかね？」と問われたことに反応。「『水面下で何かされてるんですかね？』とのお尋ねですが、〝超党派での新しい動き〟に向けて、いろいろと動いてはいます。個々の国会議員と電話やメールで連絡を取りあったり、1対1で食事を共にしたりしながら、秋の臨時国会にあわせての始動に向けて準備中です。今しばらくお待ちください…」と明かした。



また、泉氏は３日付のポストで「政局報道ばかりが続いている気がしてならない。ガソリン減税や消費税減税など、国民の生活に身近なテーマに関する報道が一気に減っているように感じる。マスコミは政局報道が大好きなようだが、減税に関する動きについても、国民の立場から、しっかりと報じていただきたい。」と注文も付けていた。



（よろず～ニュース編集部）