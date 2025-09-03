『世界に通用する科学者を目指す！』日本最大級の科学コンクールで環境大臣賞に輝いた高知国際高校の山粼皓司さんに密着【高知】
高校生や中学生を対象にした日本最大級の科学コンクールで、約7万4000点の応募の中から環境大臣賞に輝いた高校生がいます。
自分のやりたいことを追求し、大きな一歩を踏み出した若き研究者を取材しました。
■高知国際高校3年生・山粼皓司さん
「自分の知的好奇心が満たされるのが楽しかったというべきでしょうか」
高知国際高校3年の山粼皓司さん。
2024年、日本最大級の科学コンクール「日本学生科学賞」で環境大臣賞を受賞しました。
■山粼さん
「受賞するって思っていなかったので、驚いた。きちんと理論立てて説明しているので、そこが評価されたんじゃないかと思う」
山粼さんが通う高知市の高知国際高校は、今年度から将来のイノベーションの創出を担う科学技術人材の育成を目指す学校としてSSHに指定されました。毎週金曜日に、同じ興味関心を持つ人たちが集まってゼミ形式で授業が行われています。
山粼さんが参加しているのは物理をテーマにしたゼミ。
ここで本格的に物理を学び始めたことが今回の受賞へとつながりました。
■山粼さん
「物理チャレンジっていう日本国内の大会があって、それの去年のレポート課題が身の回りの運動を調べてみようみたいな。何かないかなと考えたときに思いついたのがバネだった。それで一度実験してみて、きれいな減衰の形が見られたのでじゃあなんでだろうって調べて」
山粼さんが目をつけたバネの研究とはどういうものなのか。
まず、台車に取り付けたバネを縮めて、動きが止まるまでを記録します。
動きを止める原因が何かを仮定して式を立て、その解をグラフにして実際のグラフと比較していきます。空気抵抗などの外的な要因では形が一致しなかったことから、減衰振動にはバネの内部摩擦が関係しているのでは、と結論付けました。
■山粼さん
「のびのびと自分のやりたいことを自分のやりたいようにできるので、いい環境だったなと思う」
■同級生
「こいつはいつかやるな」
「ホテルで全然起きない」
少しマイペースなところもある山粼さんですが、このバネの研究でさらに快挙を成し遂げます。
アメリカで行われた世界最大の科学研究コンテスト「リジェネロン国際学生科学技術フェア」にも、日本代表として出場したのです。63の国と地域から1657人が参加した大規模な大会です。
ゼミで山粼さんを指導した北岡和樹先生は、成長を一番近くで見守ってきました。
■北岡和樹先生
「大臣賞もそうだが、まさかアメリカに行くとは去年の今ごろは思っていなかったので。好きなことを突き詰めるとそこまで行くんだなというのが改めてこっちも勉強になった。“山粼教授”って言って学校に呼べるように、楽しみにしている」
この日、山粼さんが大きな歓声とともに登場したのは、国際高校が毎年開いているシンポジウム。山粼さんは基調講演を担当し、リジェネロン国際学生科学技術フェアの経験を時折ユーモアを交えながら語りました。
■山粼さん
「ISEFの会場はとても広くオレンジホールの8倍くらいの広さがある、私は何度も迷子になってしまった。スピーチのための英語の習得に難航したが、多くの先生方のおかげで充実した研究を続けることができた」
研究を通して、自分自身とも向き合い、成長した山粼さん。将来の目標への気持ちも大きくなりました。
■山粼さん
「世界には自分と同世代でありながらも驚くほど深い知識や視点をもった高校生がたくさんいることを知り、大いに刺激を受けた。今後も探究心を持ち続け、世界に通用する科学者を目指して努力を重ねていきたいと思う」
自分の好きなことに向かってまっすぐに突き進む山崎さん。
今後、”山粼教授”の活躍を目にするのもそう遠くない未来かもしれません。