¡Ø28Ç¯¸å...¡ÙÂ³ÊÔ¡¢ÍèÇ¯1.16ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡¡Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¤¬±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÍ½¹ð¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼²ò¶Ø
¡¡±Ç²è¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø28 Years Later: The Bone Temple¡Ù¤¬¡¢Ë®Âê¡Ø28Ç¯¸å... Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Í½¹ðÊÔ¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Á´À¤³¦°ìÀÆ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦C¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤¬¸ì¤ëÉÔµ¤Ì£¤ÊÌ¤Íè¡Ø28Ç¯¸å... Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¹¥ê¥é¡¼±Ç²è¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë´ÆÆÄ¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÎµÓËÜ²È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÁ°ºî¤Ï¡¢º£Ç¯6·î20Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°ºî¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë¤¬¡¢ºÇ°¦¤ÎÊì¤Î»à¤ò·Ð¤Æ¡¢Éã¡Ê¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡á¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ë¤¬Êë¤é¤¹¥Û¡¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¥¤¥®¥ê¥¹ËÜÅÚ¤Ç°ì¿ÍÀ¸¤È´¤¯·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£¤À¤¬¡¢´¶À÷¼Ô¤Ë½±¤ï¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¥¸¥ß¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ª¥³¥ó¥Í¥ë¡Ë¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¹¤ëÁ´°÷¶âÈ±¤ÎÆæ¤Î½¸ÃÄ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆæ¤Î½¸ÃÄ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±ÇÁü¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£»ç¤Î°áÁõ¤Ë¶â¤ÎÁõ¾þÉÊ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¸¥ß¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ß¡¼¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ´°÷¶âÈ±¤ÎË½ÎÏÅª¤Ê¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤À¡£Èà¤é¤ÏËÜÅÚ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¿Í´Ö¤òÆì¤ÇÇû¤ê¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¿ÈÂÎ¤ò½ý¤Ä¤±¡¢È³¤È¶²ÉÝ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢¶²ÉÝ¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥±¥ë¥½¥ó¡Ê¥ì¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥º¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¿Í¹ü¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Åã¤ÎÃÏ²¼¶õ´Ö¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï½ñÊª¤ä°åÎÅ´ï¶ñ¡¢¼ê²ó¤·Ãß²»µ¡¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢ÊÉ¤Ë¤Ï¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¿ÇÎÅ½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢½ñºØ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ´¶À÷¾É¤¬Ì¢±ä¤¹¤ëÁ°¤Î²áµî¤ò»ü¤·¤à¡È¿ÀÅÂ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¡ã¿Í´Ö¡ä¤È¡ã´¶À÷¼Ô¡ä¤ÎÀï¤¤¤ÏÂ³¤¡¢Á°ºî¤Ç¤âÅÐ¾ì¤·¤¿´¶À÷¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¿ÈÂÎ¤¬Âç¤¤¯¶§Ë½¤Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¤È¥±¥ë¥½¥ó¤¬ÂÐÖµ¤·¡¢²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¡½¡½¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍ½¹ðÊÔ¤Î¸åÈ¾¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥±¥ë¥½¥ó¤¬Êë¤é¤¹¡ãÇò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡ä¤Ë¥¸¥ß¡¼¥º¤¿¤Á¤¬¥Ê¥¤¥Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Èà¤é¤È¥±¥ë¥½¥ó¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ï¡©¡¡Èà¤é¤¬¥±¥ë¥½¥ó¤òÄÉ¤¦ÌÜÅª¤Ï¡©
¡¡º£²ó¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Å¤Ó¤¿²»À¼¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤¬¸Ø¤ë20À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ëSFºî²È¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦C¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡Ê¡Ø2001Ç¯±§Ãè¤ÎÎ¹¡Ùºî¼Ô¡Ë¤¬¡¢1964Ç¯¤ËBBC¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¡Ù¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¸ì¤Ã¤¿±ÇÁü¤«¤é²»À¼¤òÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¾ï¤¬ÆÍÁ³¾ÃÌÇ¤·¤¿»þ¡¢¤â¤Ï¤ä¿Í´Ö¤ÏÍý²ò¤·¹ç¤¨¤Ê¤¤¡£ÉÂµ¤¤¬Ì¢±ä¤·¡¢Ë½ÎÏ¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÊÑ²½¤ò·Ð¸³¤·¡¢²æ¡¹¤ÏÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤ÊÑ²½¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤âµ¯¤³¤ë¤À¤í¤¦¡×¡£Ì¤Íè¤òÍ½¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¡¼¥¯¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥¸¥ß¡¼¤¬¡Ö½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍ½¹ð¤Î¥é¥¹¥È¡¢¿Í¹ü¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿´ö½½¤â¤ÎÅã=Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¤¬±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç²¿¤«¤Îµ·¼°¤Î¤è¤¦¤Ë¡£Á´¿È¤¬±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥±¥ë¥½¥ó¤Î¾×·â¥·¡¼¥ó¡¢¤½¤Î¶«¤Ó¤Ï¡¢¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥¢¡¦¥À¥³¥¹¥¿¤Ï¡¢¥Ü¥¤¥ë´ÆÆÄ¤È¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿Êª¸ì¤ò³ÈÄ¥¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥±¥ë¥½¥ó¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë°Ì´¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥ß¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Æ³¤¯¾×·âÅª¤Ê±¿Ì¿¡£¡ã¿Í´Ö¡ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤Ï¡ã´¶À÷¼Ô¡ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¼«¿È¤Î¡ãÈó¿Í´ÖÀ¡ä¤³¤½¤¬ºÇ¤â¶²¤í¤·¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¿Í¹ü¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿´ö½½¤â¤ÎÅã¡áÇò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¤¬±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¡£Î¾¼ê¤òÂç¤¤¯¹¤²¡¢Å·¤ò¶Ä¤®¤Ê¤¬¤é¶«¤Ö¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥±¥ë¥½¥ó¡£¤½¤ÎÀ¼¤Ïµ§¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢ÀäË¾¤Ê¤Î¤«¡£¡ÖFEAR IS THE NEW FAITH¡Ê¶²ÉÝ¤³¤½¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¿®¶Ä¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤Ï¡©
¡¡±Ç²è¡Ø28Ç¯¸å... Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£
