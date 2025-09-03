小森純、カリスマ時代は“つけま”で「家建てました」
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season4』#10が2日夜に放送された。#10では、元カリスマギャルモデル・小森純が“伝説の黒ギャル”の今をリポートした。
【写真】ほぼ別人！ 伝説のギャルサー副代表の激変した現在
ロケのオープニングには、小森が自身の“カリスマモデル”時代を振り返る場面も。現在ネイリストとして活躍する小森に番組スタッフがどのくらいカリスマだったのかと質問すると、「つけまつ毛、何百万個売れたんだっけな？」「私、それで家建てました」と告白し、「あの頃に戻りてぇな」と天を仰ぎ、笑いを誘った。
そんな小森による直撃取材では、2000年代に渋谷で圧倒的な存在感を放っていたギャルサークル「アンジェリーク」の元副代表・きょんさんと、全国規模の黒ギャル集団「ブラックダイヤモンド」に所属していた元黒ギャル・でみさんが登場。黒ギャル時代から大変貌を遂げた現在の姿にスタジオからも驚きの声が上がった。
また、当時憧れの存在であった小森との対面時には、きょんさんもでみさんも大興奮したものの、「益若つばさか小森純だったら、どっちでした？」ときかれ、逡巡したのち「同じくらい」と答えたでみさんに、小森は「だいたいつばさなんだよね」と苦笑いする展開もあった。
きょんさんから語られた「アンジェリーク」時代の厳しいルールや他のギャルサーとの衝突など、超武闘派なエピソードに小森が思わず「それはヤンキーです」とツッコミを入れる場面や、黒ギャル時代も専門学校に休まず通い、目標であった保育士として仕事に励むでみさんの現在に、「ギャルってこれって決めたら固い」「根っこ腐ってない」と称賛する一幕も。一時代を築いた黒ギャルたちの“その後”に、さらば青春の光・森田は「もうこれだけでドラマになるやろ」とコメントしていた。
『愛のハイエナ season4』#10はABEMAにて見逃し配信中。
