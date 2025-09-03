アメリカを拠点とするゲームスタジオMisfits Atticの新作ゲーム『Below the Crown』がリリース予定だ。早期アクセス開始日は2025年第4四半期が予定されており、価格は未定。パブリッシャーは松竹株式会社ゲーム事業室が手掛ける。

ローグライク＆ダンジョン探索×チェス！ 『Below the Crown』

『Below the Crown』は、ローグライクとダンジョン探索、チェスの要素を融合させた戦略ローグライクチェスゲーム。開発したMisfits Atticは、SFホラー『Duskers』をヒットさせたインディーゲームスタジオで、本作が9年ぶりの新作となる。

同作においてプレイヤーは、ローグライク的に育成を行いながら、チェスをモチーフにしたユニットを操り、変化し続けるアリーナで敵との戦いへ挑む。プレイを繰り返して仲間を育て、新たな能力を解放。ときには予期せぬ心理テストを受けることもあるという。

Below the Crown Announce Trailer：

https://www.youtube.com/watch?v=Q8gf18lJ_lc



同作のSteamページは既に公開されており、ウィッシュリストへの登録が可能。興味を持った人は、早期アクセス開始に備えてウィッシュリストへ登録しておこう。

Steam：Below the Crown：

https://store.steampowered.com/app/1883920/Below_the_Crown/

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)