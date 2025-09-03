経営する東京・浅草にある雑貨店で去年6月、乾燥大麻を営利目的で所持したとして警視庁に逮捕された夫婦について、東京地検はきょう（3日）付で不起訴処分としました。

東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。