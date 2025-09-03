ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 乾燥大麻を営利目的所持の疑いで逮捕の夫婦を不起訴 東京地検 乾燥大麻を営利目的所持の疑いで逮捕の夫婦を不起訴 東京地検 乾燥大麻を営利目的所持の疑いで逮捕の夫婦を不起訴 東京地検 2025年9月3日 18時55分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 経営する東京・浅草にある雑貨店で去年6月、乾燥大麻を営利目的で所持したとして警視庁に逮捕された夫婦について、東京地検はきょう（3日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク2か月後に新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」 女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市 関連情報（BiZ PAGE＋） 神事, 長野, 床暖房, ネジ, 葬祭, ダイス, マンション, 在宅医療, グループウェア, 工場