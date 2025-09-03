¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Û¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë ÂÐ ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÅ°Äì¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ø¼Á¤Î¹â¤¤¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¡Ù¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£³Àá¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÂÐ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ò¿¼·¡¤ê²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÎÓ ÎÍÊ¿ ¤Ï¤ä¤·¡¦¤ê¤ç¤¦¤Ø¤¤¡¿1986Ç¯£¹·î£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô½Ð¿È¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¥æ¡¼¥¹¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ2009Ç¯¤ËÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Æþ¤ê¡£¥ì¥Õ¥Æ¥£¤ÎÂç·¿FW¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£10Ç¯¤ËÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢11Ç¯¤ËJ1Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¢ºÆ¤ÓÅìµþ¹¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¢¥¶¥¹¥Ñ¥¯¥µ¥Ä·²ÇÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢20Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡££Ê¥ê¡¼¥°ÄÌ»»300»î¹ç½Ð¾ì67ÆÀÅÀ¡£¸½Ìò»þÂå¤«¤é³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼ÄÌ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±éÂ¿¿ô¡£¸½ºß¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤é£Ê¥ê¡¼¥°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯²òÀâ¤òÌ³¤á¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
Æ°²è»£±Æ¡õÀ©ºî¡ü»ÔÀîÍÛ²ð ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡üÃÓÅÄ¥¿¥Ä