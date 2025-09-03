目標は“代表復帰”か チェルシーで居場所失くすスターリングはサウジ行きを拒否と英メディア
イングランド代表としても82試合に出場した経験を持つ実力者は去就が注目されている。
『Daily Mail』のキーラン・ギル氏によると、チェルシーに所属する30歳FWラヒーム・スターリングは代表復帰を目指しているという。
リヴァプールの下部組織出身であるスターリングはこれまでリヴァプールやマンチェスター・シティ、チェルシーといったプレミアリーグのビッグクラブでプレイするなど長年トップレベルで活躍。しかし近年はパフォーマンスの低下が目立っており、昨夏チェルシーからのレンタル移籍で加入したアーセナルでも昨季プレミアリーグでの先発出場が7試合、ゴールも0と厳しい状況が続くことに。今夏の移籍市場ではチェルシーに復帰したものの、同クラブに居場所は無く、新天地を模索する日々が続いていた。
イングランド代表復帰を目指すスターリングだが、果たして新天地はどのクラブになるのだろうか。
Raheem on target! #CheLut pic.twitter.com/XCwShw6WjV— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 25, 2023