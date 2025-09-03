熱帯低気圧は、今後台風に発達し4日(木)には九州に接近する見込みです。5日(金)にかけて西日本から東日本では雷をともなった非常に激しい雨の降るところがありそうです。

熱帯低気圧は、3日(水)午後3時現在南大東島の南南東およそ70キロにあって1時間に25キロの速さで北北西に進んでいます。中心気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートルです。

熱帯低気圧は発達し、今後12時間以内に台風に変わる見込みです。海の水温が高いことからかなり暖かく湿った空気が熱帯低気圧や台風に流れ込み、周辺では大気の状態が不安定になりそうです。大雨を特徴とする台風になりそうです。

今後の雨と風の予想ですが、4日の未明から九州に接近し、台風の東側にあたるところでは雨が強まりそうです。

4日の午前中は九州で、昼過ぎからは四国で大雨のところがあるでしょう。

【4日午後6時までに予想される24時間降水量（多い所）】

四国地方 200ミリ

九州南部 180ミリ

九州北部地方 180ミリ

奄美地方 100ミリ

近畿地方 100ミリ

東海地方 100ミリ

台風はその後東へ進み、4日の夜のはじめごろからは近畿へと雨雲が移る見込みです。

4日は西日本から東日本にかけ広い範囲で雨が強まりそうです。

5日にかけては太平洋側で雷をともなった非常に激しい雨が降る見込みです。4日は西日本では土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒が必要です。

熱帯低気圧や台風については、最新の情報に注意をするようにしてください。