学生ナンバーワンの絵描きを決めるアートの甲子園で、新潟市の開志専門職大学の学生が優勝しました。



8月31日に横浜で開かれたアートの甲子園『ART SPORTS LIMITS 全国学生選手権大会」は、ランダムなお題に対して制限時間内に即興でデジタルアートを描くバトル大会で、予選を勝ち抜き全国から集まった12チームが腕を競いました。



デジタルアートは、パソコンやタブレットを使用して制作したアート作品のことで、大会では作品の完成度だけでなく『制作過程』も審査されます。決勝では、「ワクワク」といったお題に加えてプロのブレイキン選手によるダンスも披露され、参加者のインスピレーションをかき立てます。



「優勝は、チームけだま！」



開志専門職大学のチーム『けだま』が見事優勝！1枚の絵で描き上げるチームが多い中、アニメーションを武器に決勝でも躍動感あるブレイクダンスの作品を描きました。



■開志専門職大学 チーム「けだま」池田真菜美さん(4年)

「うれしいのと同時にびっくりしてて、多分アニメーションっていう奇抜なところが受けたのかなと思っています。」



20分間で10枚の絵を描いた池田さん。審査員からは、見たものをすぐに描くという大胆な挑戦をしたことが評価されました。



■開志専門職大学 チーム「けだま」池田真菜美さん(4年)

「決めポーズが自分的には結構こだわっていて、見ている人にもワクワクしてほしいなというのがあって。決めポーズでかっこよく決めたいなって考えていた。」



大会を通して、早く描く力が身に付いたと話す池田さん。

大会と同じように即興で作品を描いてもらいました。テーマは『キラキラ』と『未来』です。



■開志専門職大学 チーム「けだま」池田真菜美さん(4年)

「できました！鳥のひながキラキラの太陽の世界に出てきたのを表現しました。」



そんな池田さんの将来の夢はー



■開志専門職大学 チーム「けだま」池田真菜美さん(4年)

「絵を描くのと物語を作るのが好きなんですよ。そこの物語を世の中に出していきたいっていうのがあって、マンガでもイラストでもアニメーションでもどれでも表現できるようなクリエイターになって発信していきたい。」