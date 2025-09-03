10月から鹿児島市の96の施設の料金が値上げされます。代表的なものをまとめました。平川動物公園もこのように値上げされます。注目は、初めて鹿児島市民以外の料金が導入されることです。鹿児島市民かどうか…どうやって見分けるのでしょうか。実際に試してきました。

（内田直之キャスター）

「2学期が始まったばかり。しかも平日ということもあり、今日は比較的空いています。鹿児島市の平川動物公園です。私もよく家族でお邪魔しています。来月から入園料が値上げされることになりました」





市民以外の利用が多い観光施設や会議室など、14の施設は市外料金が導入されます。平川動物公園もその1つで、入園者の7割が市民以外だということです。鹿児島市民は、一般が500円から750円に。小中学生は100円から150円に値上げされます。市民以外は一般が1000円。小中学生は200円です。値上げを知って訪れた客もいました。（元鹿児島市民）「来月から上がるんですよね（よくご存じで）動物の施設に役立つなら、値上げもしょうがないのかなと思う」鹿児島市民と、それ以外をどう見分けるのか？実際に試してみました。（内田直之キャスター）「大人1名です。お願いします」（職員）「ありがとうございます。鹿児島市民ですか？」（内田直之キャスター）「はい、そうです」（職員）「市民であることの証明書をお持ちいただけますか？」（内田直之キャスター）「運転免許証で大丈夫でしょうか？」（職員）「大丈夫です。確認いたします。確認したのでお返しします」鹿児島市民は、10月から750円です。（内田直之キャスター）「私は、運転免許証で確認してもらいましたが、このほか健康保険証・マイナンバーカードでも可能だということです」鹿児島市は、確認のシミュレーションを現在、行っているそうです。総合的な料金の改定は14年ぶりの鹿児島市。長引く物価の高騰が大きく影響しています。平川動物公園の動物の飼料代は10年ほど前は、年間5000万円でしたが約6000万円に膨れ上がっています。（平川動物公園 ・中迫 卓朗係長）「様々な物が上がっているが、光熱水費・人件費・動物の飼料代。そういったものが上がっている状況です。ぜひご理解いただければと考えています」そんな中、耳よりな情報です。年間パスポートも10月から値上げされますが、9月中に年間パスポートを購入すれば、10月以降も追加の料金なしで入園できます。10月の値上げを見据え3日、購入した人もいました。（霧島市から来園）「市民以外は倍になりますもんね。（今日だ！と思ってきたんですか？）はい、今月中には…と思ってきた」年間パスポートはお得なだけでなくこんなメリットもあります。（平川動物公園・中迫 卓朗 係長）「一度、購入時に市内・市外の確認をさせて頂ければ、その後は年間パスポートだけ入口で提示していれば、市内・市外の確認も不要になるのでスムーズに案内できる」入口の混雑を避けるためにも年間パスポートの購入を検討して欲しいと話していました。