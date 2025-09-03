23年に死去した歌手・八代亜紀さん（享年73）の私的なヌード写真を特典に付けたアルバムを販売している鹿児島市のレコード会社「ニューセンチュリーレコード」が3日までに公式サイトを更新し、オークションの開催を発表した。

公式サイトでは「2025年09月01日から2026年3月31日までに〔忘れないでね〕のCDを購入された方に ジャケットで使用したヌード写真(ポラロイドの原版)および某雑誌社で公表された写真（合計13枚中の3枚）をオークション形式で興味ある方に売却します」と告知。

「4月1日以降 上位3名の方を当選者として 直接当社から連絡します。連絡があった方の場合のみ 今後の進行を説明しますので 連絡が無い方は電話及びFAXその他でのお問い合わせは控えて下さい。（電話は特殊な番号をお知らせ）尚 上記の掲載方法のルールが守られない場合 無効とさせて頂きますので事前にご理解の程 ご了承ください」

また「当選者において3種3枚の選別指定はできません。（当社任せに成ります）当選者が 当選者の都道府県・氏名（苗字）の公開OKな方のみ後日 発表します。期間中 当社のHP上で 現在状況（上位金額）を発表しますので 常にHPを閲覧していてください。電話の対応は一切お断りします」とした。