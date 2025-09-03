熊本県南阿蘇村の国道で、対向車から正面衝突され70代女性が死亡した事故。反対車線にはみ出した20代の男の初公判が開かれました。

【写真を見る】正面衝突した2台の車 どちらも前方の損傷激しく

女性の遺族は「真実が明らかになってほしい」と裁判に臨み、厳正な処罰を求めます。

過失運転致死の罪に問われているのは、熊本県宇城市不知火町の増永幸輝被告（23）です。

起訴状などによりますと、増永被告は去年10月、南阿蘇村立野の国道57号で反対車線にはみ出して対向車と衝突しました。そして、対向車を運転していた森光惠さん（72）を死亡させた罪に問われています。

9月3日の初公判で、増永被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

「勘違い」で対向車線に進んだか

検察側は、増永被告が「片側2車線の道路と勘違いしていた」という供述内容を明らかにしました。

また法廷では、被告の車のドライブレコーダーの映像が流されました。

映像には、対向車3台とすれ違った後、前の車を追い越すために対向車線へと進む様子が映っていました。

検察は、「時速約60キロで漫然と対向車線を進行したことで、衝突事故を起こした」と指摘しています。

真実と処罰を

亡くなった森さんの長女・文香さんは、被害者参加制度で裁判に臨んでいます。

森光惠さんの長女 森文香さん（44）「真実を言っているとは思えないので、真実が明らかになってくれたらと願っています。法律の範囲で一番重い処罰を望んでいます」

次回の裁判は9月16日で、被告人質問などが行われる予定です。