【ポイント】

・秋雨前線。関東で局地的に猛烈な雨。

・沖縄、奄美付近で台風発生？ すぐに九州へかなり接近。

・台風が列島縦断か？ 広範囲で大雨。

・一時的に暑さが和らぐが、来週にかけて再び猛暑。

【全国の天気】

東北や北陸で大雨を降らせた秋雨前線は南下し、3日（水）夜は関東で局地的に猛烈な雨が降り、栃木県と茨城県に記録的短時間大雨情報が発表されました。

一方、沖縄の東を北上中の熱帯低気圧は4日（木）未明までに台風に変わる見込みで、すぐに九州にかなり近づく予想で、4日（木）の夕方以降、九州南部に上陸するおそれがあります。

5日（金）にかけて、西日本や東日本を縦断する可能性があり、暴風や大雨に警戒が必要です。4日（木）は西日本を中心に大雨となりそうです。

また、雨が降る地域が多いため、35度を上回る所は少なく、久しぶりに猛烈な暑さが収まりそうです。

東京や名古屋はいずれも前日より7度低い30度の予想です。

■予想雨量

（〜4日夕方）

四国 200ミリ

九州 180ミリ

奄美、近畿、東海 100ミリ

（4日夕方〜5日夕方）

四国 300ミリ

東海、関東甲信 200ミリ

近畿 150ミリ

■予想最低気温（前日差）

札幌 18度（−3 8月下旬）

仙台 21度（−2 8月下旬）

新潟 22度（±0 8月下旬）

東京 26度（＋1 熱帯夜）

長野 23度（＋1 真夏並み）

名古屋 27度（±0 熱帯夜）

大阪 28度（±0 熱帯夜）

広島 27度（＋1 熱帯夜）

高知 26度（±0 熱帯夜）

福岡 27度（＋1 熱帯夜）

鹿児島 26度（−1 熱帯夜）

那覇 27度（＋1 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 26度（＋2 真夏並み）

仙台 28度（−6 8月中旬）

新潟 33度（＋3 真夏並み）

東京 30度（−7 9月上旬）

長野 31度（−1 8月中旬）

名古屋 30度（−7 9月中旬）

大阪 31度（−4 9月上旬）

広島 32度（−2 8月下旬）

高知 30度（−3 9月中旬）

福岡 33度（−2 真夏並み）

鹿児島 32度（−2 8月下旬）

那覇 33度（＋1 真夏並み）

【週間予報】台風の接近に伴い、5日（金）は東海や関東甲信でも雨と風が強く、荒れた天気になるでしょう。広範囲で大雨が続くため、土砂災害や河川の氾濫などに十分ご注意下さい。雨で、いったん暑さが収まりますが、6日（土）、7日（日）は天気が回復し、再び、35度以上の猛暑日になる所もあるでしょう。気象庁は10日（水）頃にかけて、猛暑が続くとして、西日本や東日本に高温に関する情報を発表しています。