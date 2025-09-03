60歳で「住宅ローン残債」が500万円です。退職金が800万円もらえそうなので、一気に繰り上げ返済していいですか？

繰り上げ返済のメリットは？

まず、住宅ローンを定年時の退職金で完済することのメリットについて考えていきましょう。最大のメリットは、精神的な安心感にあるでしょう。収入が限られてしまう定年後において、「ローンが残っていない」という事実は、心理的に大きな余裕をもたらすと思われます。それによって、老後の生活に前向きになれるでしょう。

さらに、生活に直結するメリットとして、利息の支払いを減らせるという点も挙げられます。ローン残高500万円ともなれば、1％の額でも5万円もの金額になります。それが一括返済によって今後発生しなくなれば、そのメリットがより感じられるでしょう。

続いて、毎月の収支計画が立てやすくなるというメリットもあります。仮にローン返済が月10万円であるとしたら、毎月の支出が大幅に軽減されます。これによって、純粋に生活にかかるお金の収支に、より主眼を置いて老後の生活を考えることができるわけです。



デメリットはないの？

正直いうと、繰り上げ返済にもデメリットはあります。第一に、手元資金が減る点が挙げられます。退職金800万円から500万円を返済に充てれば、残るのは300万円。老後資金としては心許ない金額です。収支の状況によっては、予定外の出費に対応できなくなる恐れがあります。

さらに、60歳で定年、65歳で公的年金の受給開始となっている場合、定年後も年金受給ができる年齢まで働き続けなければ、早い段階で当面の生活資金に困るというケースもあります。

そして最後は、少し知識を要する考え方にはなりますが、資産運用への活用です。現在は住宅ローン金利が歴史的に低い水準にあるといわれています。

金利1％前後であれば、繰り上げ返済に使う額をNISA（株式や投資信託などを通じた投資から得た利益が一定額まで非課税となる制度）や投資信託などで資産運用した方が、最終的な総資産が増える可能性もあります。



完済以外の選択肢も検討を

繰り上げ返済しないのも、一括で全額返済してしまうのも、どうにも決められないと思うのであれば、一部のみの繰り上げ返済を検討してもよいかもしれません。例えば、500万円の残高のうち、半分の250万円を繰り上げ返済する、という具合です。

また、住宅ローンでは団体信用生命保険なるものに加入していることが一般的です。この保険は、ローンの債務者となる方が亡くなったり、所定の高度障害に陥ったりするなど不測の事態が生じて、本人とその家族の生活が一変するような場合に、ローン残高が免除となる制度です。

仮に、ローンを繰り上げ返済してしまった後に、債務者が死亡もしくは高度障害などに陥ったとしても、お金は返還されません。そう考えると、一部だけ繰り上げ返済することを検討してもよいかもしれません。



安心と資金の両立を意識して決断を

60歳でローン残債500万円、退職金800万円という状況であれば、一括での繰り上げ返済で安心を得る選択肢もあれば、部分的な繰り上げ返済で老後資金を確保する選択肢もあります。それだけではなく、あえて繰り上げ返済しないという選択肢もあるでしょう。

大切なのは、利息の節約額や目先の安心感よりも、「老後の生活をより安定させるにはどうしたらいいのか」という視点です。

住宅ローンの繰り上げ完済によって得られる安心感と、手元の生活資金を残すことで得られる安心感、その両方を比較し、自分や家族のライフプランに最も合った形で、住宅ローンの返済を含め、退職金の使い道を選ぶのが正解でしょう。

執筆者 : 柘植輝

行政書士