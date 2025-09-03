ヘンリー王子は、自身が設立した企業のトップスタッフ（ＣＥＯ）が年内に退職すると発表したことで「大きな打撃」を受けているという。英紙デーリー・メールが３日、報じた。

今回退職するのは、環境問題に配慮した企業「トラベリスト」の最高経営責任者（ＣＥＯ）を務めるサリー・デイビー女史。ヘンリー王子を５年間支えたが、このほど１２月限りでの辞任が発表された。

同氏の指導のもと組織は順調に成長し、２０２０年にはエクスペディアグループやアマデウス、２１年にはグーグル、そして最近ではセイバーやマスターカードなどのパートナーを加わえるなど手腕を発揮した。

ヘンリー王子は環境に優しい観光業の実現を目指し、２０１９年にトラベリストを立ち上げた。しかし同社の会長も就任からわずか１年半で退任しており、デイビー氏の辞任はそれからわずか数か月後のことだった。

また、昨年夏にはヘンリー王子の首席補佐官だったジョシュ・ケトラー氏も、就任からわずか３か月で同社を辞任している。ある情報筋はデイビー氏の辞任は「トラベリストにとって大きな打撃であり、同社の発展に不可欠だった」と語っている。

デイビー氏は退任声明の中で、ヘンリー王子について「この個人的な決断で退任するにあたり、私の親友であり、導き手として支えてくださった皆さまには、常に感謝しています。共に築き上げてきたものを誇りに思います。ＣＥＯ職は退きますが、トラベリストの使命にはこれまでと変わらず尽力してまいります」と語った。

これを受けてヘンリー王子は「サリーの過去５年間の献身と熱意にとても感謝しています。彼女の献身と熱意により、トラバリストの影響力は高まり、旅行業界全体に真の変化が起こりました」と感謝の意を述べた。すでに新たなＣＥＯ探しを始めているという。

しかしヘンリー王子とメーガン妃がかかわる組織は、常にトップスタッフから大量の退職者が出ている。夫妻は経営者としての手腕を問われるべきかもしれない。