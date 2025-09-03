演歌歌手の真田ナオキが３日、都内で、新曲「一匹狼のブルーズ」発売記念スペシャルイベントを行った。

今年４月発売した「Ｎｉｎａ」のカップリング曲で、ロックバンド「怒髪天」が提供したもの。ファンからの要望に応えるかたちでシングルカットされた。真田は「新曲発表で歌詞を間違えないか心配しないのは初めて。いつも歌詞を間違えないか心配してますが、もう何回も歌っているので。『Ｎｉｎａ』とこの２曲で頑張っていきたい」と語った。

イベントには事前の抽選で選ばれたファン１００人が集結。デビュー曲の「恵比寿」を歌っている最中、志村けんさんのものまねなどで、人気上昇中のレッツゴーよしまさが登場し、真田の代わりに「恵比寿」を歌唱し、驚かせた。

レッツゴーよしまさは真田のものまねをユーチューブなどでしており、今回のイベントには真田から「ダメ元でお願いした」という。さらに「これからも僕のものまねを続けてください」とメジャーデビューをした際に、真田が付けていた名前入りのタスキをプレゼントした。

真田は「デビューの時の目標が２つあって、一つが、紅白出場、もうひとつが物まねされるくらい有名な歌手になりたい、だったので、ひとつ目標がかなった」と笑みを見せた。