ÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¡¢·ëº§µÇ°Æü¤ÏÉ×¡¦ÀõÌîÃé¿®¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×´Õ¾Þ¡Ö2¿Í¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¥ª¥¿³è¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/03¡Û½÷Í¥¤ÎÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¤¬9·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀõÌîÃé¿®¤È²á¤´¤·¤¿·ëº§µÇ°Æü¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¡¢ÀõÌîÃé¿®¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
ÃæÅÄ¤Ï¡Ö8·î¤Þ¤È¤á¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¡Ö·ëº§µÇ°Æü¤Ï¸¤¤Ë»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ü¥¤¥×¥é¸«¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2¿Í¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¡Ë¡×¤ÈÀõÌî¤ÈMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡Ê¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¡×¡ÊABEMA¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬8·î10Æü¡¦11Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç³«ºÅ¤·¤¿½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN¡Ù¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÆ°²è¤äÀõÌî¤¬°¦¸¤¤Ë±Â¤ä¤ê¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¤ÏÃ¯¿ä¤·¤À¤í¤¦¡×¡ÖÉ×ÉØÃçÎÉ¤·¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·ëº§µÇ°Æü¡×¡ÖÀõÌî¤µ¤ó¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î°Õ³°¡×¡Ö¿ä¤·³è³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅÄ¤ÏÀõÌî¤È2022Ç¯8·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£Åö»þ18ºÐ¤ÎÇ¯¤Îº¹º§¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ÖBOYS II PLANET¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¡¢ÀõÌîÃé¿®¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡ÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¡¢É×¡¦ÀõÌîÃé¿®¤È¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¤ËÌ´Ãæ
ÃæÅÄ¤Ï¡Ö8·î¤Þ¤È¤á¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¡Ö·ëº§µÇ°Æü¤Ï¸¤¤Ë»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ü¥¤¥×¥é¸«¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2¿Í¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¡Ë¡×¤ÈÀõÌî¤ÈMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡Ê¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¡×¡ÊABEMA¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡ÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¤ÏÃ¯¿ä¤·¤À¤í¤¦¡×¡ÖÉ×ÉØÃçÎÉ¤·¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·ëº§µÇ°Æü¡×¡ÖÀõÌî¤µ¤ó¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î°Õ³°¡×¡Ö¿ä¤·³è³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅÄ¤ÏÀõÌî¤È2022Ç¯8·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£Åö»þ18ºÐ¤ÎÇ¯¤Îº¹º§¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ÖBOYS II PLANET¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û