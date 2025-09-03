清水あいり、美バストチラリ空手着姿「上段蹴りができる肉体でありたい」SEXYショットに「かっこよすぎ」「二度見した」
【モデルプレス＝2025/09/03】タレントの清水あいりが3日、自身のInstagramを更新。空手着を着用した姿を公開した。
【写真】清水あいり、美バストチラリ空手着姿
清水は「歳を重ねても上段蹴りができる肉体でありたい。これ以上は足上がらなくなってきた笑。押忍」とコメントし、道場で白い空手着に黒帯を締め、美しいバストをチラリとのぞかせた姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「凛々しい」「素敵」「かっこよすぎ」「二度見した」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
